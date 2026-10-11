Blue Origin рассчитывает запустить New Glenn в декабре и подтвердила разработку пилотируемого корабля

Компания раскрыла новые подробности о планах по расширению пусковой инфраструктуры и впервые за много лет публично подтвердила инвестиции в пилотируемый космический корабль

Blue Origin рассчитывает вернуть тяжёлую ракету New Glenn к полётам в декабре. По словам Джеффа Безоса, следующий запуск должен вывести космический аппарат Blue Ring. После майской аварии компания перестраивает стартовый комплекс LC-36 во Флориде: взрыв обрушил молниеотводную башню, повредил опорную и уничтожил транспортно-установочный агрегат.

Теперь Blue Origin переходит к вертикальной сборке ракеты непосредственно у стартовой башни, которую переоборудуют для подачи криогенного топлива. Первые 2 восстановленных модуля уже вернули на место, однако ещё предстоит установить топливные соединения и поворотные платформы для доступа к ракете.

Источник изображения: Blue Origin

Компания также восстановила стартовый мост, основные водопроводы и элементы системы водяного орошения, защищающей инфраструктуру от воздействия семи двигателей BE-4. Blue Origin старается повторно использовать повреждённое оборудование, а не заменять его целиком. Безос сообщил и о планах создать 4 стартовые площадки, включая новую LC-36B для модификации New Glenn 9×4. В перспективе компания добивается разрешения на еженедельные запуски, а затем хочет увеличить их частоту до ежедневной и выше.

Отдельно генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп подтвердил, что компания инвестирует в технологии пилотируемого космического корабля. Проект, обозначенный как Space Vehicle, может вскоре перейти к испытаниям реального оборудования, сообщает Ars Technica. Blue Origin разрабатывала орбитальный пилотируемый аппарат ещё в 2012 году, но неизвестно, связан ли нынешний проект с прежней конструкцией. NASA готово поддержать появление дополнительного корабля для доставки экипажей на МКС, однако не планирует финансировать отдельную программу для привлечения нового разработчика. Blue Origin, в свою очередь, пока не намерена самостоятельно оплачивать такой этап и ожидает возможности со стороны агентства.