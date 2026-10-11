Axiom Space переводит серверы на орбиту: инженеры подтвердили успех обмена данными спутников Kepler

Два орбитальных вычислительных узла подтвердили связь друг с другом и с наземной станцией, а постквантовое шифрование впервые мигрировало с Земли в космос и обратно

Компания Axiom Space отчиталась о прогрессе в развёртывании распределённой орбитальной вычислительной инфраструктуры. Два узла платформы Axiom Resilient Compute (ARC) находятся на орбите с начала 2026 года в составе спутниковой группировки оптической ретрансляции данных Kepler Communications.

Инженеры подтвердили связь ARC-ARC и ARC-Земля — первый шаг к модели, в которой данные обрабатываются прямо на орбите, а не сбрасываются на наземные станции целиком.

Идею формулирует глава Axiom Space Джонатан Сиртэйн: спутниковые сенсоры и операционные системы генерируют больше данных, чем способны передать каналы связи за один виток. Наращивать пропускную способность бессмысленно — нужно снижать саму зависимость от неё, обрабатывая информацию как можно ближе к месту сбора.

Источник изображения: Axiom Space

Параллельно Axiom провела наземную демонстрацию миграции рабочей нагрузки, зашифрованной средствами постквантовой криптографии (PQC). Это раннее доказательство того, что такие вычисления — как в космосе, так и на Земле — можно защитить от будущих квантовых атак уже сейчас. Президент американского подразделения Kepler Кейтлин Марш назвала орбитальные вычисления ключевой функцией спутниковой группировки, позволяющей заказчикам запускать на орбите рабочие нагрузки — от оркестрации до обработки ИИ-моделей.

Год назад Axiom отправила на МКС демонстрационный модуль AxDCU-1 — прототип будущего коммерческого орбитального дата-центра. Устройство работает на платформе Red Hat Device Edge и тестируется в рамках технологической программы Национальной лаборатории МКС.

Axiom Space входит в тройку компаний, конкурирующих за контракт NASA на создание коммерческих орбитальных станций, которые должны прийти на смену МКС, — наряду с Orbital Reef и Starlab.