Астрономы открыли миллисекундный пульсар в редкой системе из 3 звёзд

PSR J0435+3233 вращается с периодом 3,2 миллисекунды и замедляется примерно в 100 раз быстрее других миллисекундных пульсаров Млечного Пути

Астрономы подтвердили, что миллисекундный пульсар PSR J0435+3233 входит в редкую тройную звёздную систему. Пульсар вращается с периодом 3,2 миллисекунды, но его вращение замедляется примерно в 100 раз быстрее, чем у других миллисекундных пульсаров в Млечном Пути.

Первоначально объект обнаружили с помощью китайского радиотелескопа FAST, а последующие наблюдения с использованием оптических и инфракрасных обсерваторий и космического гамма-телескопа Fermi позволили установить, что у него 2 звёздных компаньона.

Один из них — белый карлик, вокруг которого пульсар обращается с периодом около 8 дней. Белые карлики — плотные остатки звёзд, исчерпавших основное термоядерное топливо. Второй компаньон находится дальше и представляет собой субгигант — звезду, которая уже покинула главную последовательность, но ещё не стала красным гигантом. Миллисекундные пульсары обычно встречаются в двойных системах: считается, что многие из них разгоняются до чрезвычайно высокой скорости вращения, перетягивая вещество со звезды-компаньона.

Источник изображения: AAS Nova / Kerry Hensley; Thilina Alagiyawanna

Тройные системы с миллисекундными пульсарами встречаются значительно реже. Поскольку PSR J0435+3233 находится в относительно изолированной области Галактики, а не в плотном звёздном скоплении, группа Цзунлиня Яна (Zonglin Yang) из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук предполагает, что все 3 звезды могли сформироваться вместе. Альтернативный сценарий — их объединение в одну систему позднее под действием гравитационных взаимодействий с другими звёздами — в такой среде представляется менее вероятным.

Необычно быстрое замедление пульсара может указывать на сильное магнитное поле и нетипичный путь формирования, хотя окончательный механизм пока не установлен. Система PSR J0435+3233 даёт астрономам возможность изучить, как гравитационное взаимодействие 3 звёзд влияет на их эволюцию, и проверить сценарии формирования миллисекундных пульсаров.