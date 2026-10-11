AMD повысила цены на GDDR6 для производителей видеокарт

Только мы успели написать, что AMD подняла цены на видеокарты Radeon, как стало известно, что отдельно компания повышает цены на память для этих карт. Впрочем, похоже, последствия этого рынок уже пережил.

Те же источники с форумов Board Channels сообщают, что AMD уже повысила цены на GDDR6 для производителей видеокарт. Напомним, AMD и Nvidia поставляют партнёрам наборы из GPU и памяти.

Память GDDR6, которая используется во всех актуальных картах AMD, дешевле, чем GDDR7 в линейке GeForce RTX 50. Возможно, по этой причине Radeon RX 9000 подорожали за последнее время не так сильно, как RTX 50.

На сколько сильно на этот раз повышены цены, неизвестно. Источники говорят, что повышение вступило в силу 1 октября, так что, вероятно, именно с ним связан рост цен на Radeon RX 9000 в последние недели.

Board Channels Forums представлен работниками компаний, выпускающих видеокарты, и работниками системных интеграторов и фирм, производящих готовые устройства по контракту. Ранее утечки участников форума о рынке видеокарт неоднократно подтверждались.