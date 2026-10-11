«Алиса», карты и такси оживают: «Яндекс» восстанавливает свои сервисы после масштабного сбоя

Приоритет в восстановлении работы сервисам, которыми пользуется больше всего людей

Сервисы «Яндекса» постепенно восстанавливаются после масштабного сбоя, сообщили РБК в пресс-службе компании. Доступ возвращается к «Алисе», «Яндекс Поиску», «Яндекс Картам», «Яндекс Такси», почте и другим платформам.

«Алиса», карты и такси оживают: «Яндекс» восстанавливает свои сервисы после масштабного сбоя
Источник изображения: РБК // Михаил Гребенщиков

По словам представителей компании, инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. Работы продолжаются, чтобы как можно скорее вернуть полный доступ ко всем платформам во всех регионах.

Сбои начались после атаки беспилотников на дата-центр «Яндекса» во Владимире в ночь на 11 октября. Инфраструктура объекта получила повреждения, его работу полностью остановили. Это уже третий за неделю объект компании, оказавшийся под ударом.

Ранее, в ночь на 8 октября, после атаки беспилотников произошёл пожар в дата-центре в Сасово Рязанской области. Работу площадки также полностью остановили. 9 октября беспилотники повредили дата-центр «Яндекса» в Калуге: несколько модулей полностью вышли из строя.

Несмотря на постепенное восстановление доступа, компания пока не сообщила, когда все сервисы заработают в полном объёме.

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