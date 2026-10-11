9000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры

Будущий флагман OnePlus 16 получит экран AMOLED с кадровой частотой 185 Гц, 200-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 9000 мА·ч. Подробные характеристики нового флагмана за день до премьеры раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station. Официальная премьера новинки, напомним, запланирована на 12 октября 2026 года.

OnePlus 16 получит плоский экран OLED производства BOE с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5K. Официально раскрыто, что панель четвертого поколения Oriental Screen использует люминесцентный материал X4 и поддерживает частоту обновления до 185 Гц, а в повседневных сценариях — до 165 Гц. Ширина рамки вокруг экрана составляет 1,15 мм.

Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPE. Ее дополнят сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископный модуль с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 и трехкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры также составит 50 Мп.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Платформу дополнят собственным чипом нового поколения, он нужен для стабильности кадровой частоты и распределения вычислительных ресурсов в играх.

OnePlus 16 получит батарею Glacier Battery емкостью 9000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки и 50-ваттной беспроводной.

В числе других характеристик — защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, мощный вибромотор и стереодинамики. Для передачи данных предусмотрен порт USB 3.2 Gen 1 со скоростью до 5 Гбит/с.