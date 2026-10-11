9000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры

Главный сенсор основной камеры — с датчиком Samsung HPE

Будущий флагман OnePlus 16 получит экран AMOLED с кадровой частотой 185 Гц, 200-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 9000 мА·ч. Подробные характеристики нового флагмана за день до премьеры раскрыл известный инсайдер Digital Chat Station. Официальная премьера новинки, напомним, запланирована на 12 октября 2026 года.

9000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры
Источник изображения: OnePlus через ITHome

OnePlus 16 получит плоский экран OLED производства BOE с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5K. Официально раскрыто, что панель четвертого поколения Oriental Screen использует люминесцентный материал X4 и поддерживает частоту обновления до 185 Гц, а в повседневных сценариях — до 165 Гц. Ширина рамки вокруг экрана составляет 1,15 мм.

Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPE. Ее дополнят сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископный модуль с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 и трехкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры также составит 50 Мп.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Платформу дополнят собственным чипом нового поколения, он нужен для стабильности кадровой частоты и распределения вычислительных ресурсов в играх.

OnePlus 16 получит батарею Glacier Battery емкостью 9000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки и 50-ваттной беспроводной.

В числе других характеристик — защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, мощный вибромотор и стереодинамики. Для передачи данных предусмотрен порт USB 3.2 Gen 1 со скоростью до 5 Гбит/с.

 

Предыдущая публикация: Проблемы с «Яндексом» вышли за пределы России: о сбоях сообщили в Казахстане
Главное
Все новости
36 минут назадПроблемы с «Яндексом» вышли за пределы России: о сбоях сообщили в Казахстане
46 минут назад4K, два объектива, ночная цветная съемка и искусственный интеллект: Xiaomi представила продвинутую камеру Smart Camera 5 Pro за $75
Китай уже проектирует гигантскую ракету для Луны и Марса — очень похожую на Starship: 100 тонн полезной нагрузки и 33 двигателя55 минут назад2Китай уже проектирует гигантскую ракету для Луны и Марса — очень похожую на Starship: 100 тонн полезной нагрузки и 33 двигателя Hyperbola-9 станет крупнейшей ракетой Китая
Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз08:352Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз Компания впервые публично подтвердила количество Cybercab, выполняющих платные перевозки
08:314Теперь не SpaceXAI, а SpaceX Super Intelligence. Разработчиков Grok переименовали
Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 1508:181Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 15 Глава SpaceX рассчитывает провести 15-й испытательный полёт Starship в течение четырёх-шести недель.
08:10Starship покрылся инеем: SpaceX готовит корабль к Flight 15
07:561«Кругосветка Starship» завершена. Корабль выгрузили на сушу
07:50После нескольких переносов SpaceX запустила ракету с новыми спутниками связи
07:441Starlink предоставит бесплатный интернет и заменит поврежденное оборудование пострадавшим от землетрясения жителям Панамы
Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения07:3125Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения Обновлён перечень форс-мажорных обстоятельств
07:256Первый Android-смартфон с широким экраном 16:9 — и всего за 150 долларов — анонсировала Coolpad
07:164Представлен блок питания Great Wall на 1050 Вт с кнопкой самодиагностики и 10-летней гарантией
07:111280 Вт на ладони, до 320 Вт в пике: представлена настольная зарядная станция Aohai
07:077Представлен 3D-принтер Creality K3, который экономит до 80% времени печати благодаря четырём соплам
07:0310CATL обошёл LG и стал лидером, Panasonic вылетел из рейтинга, а Toyota стала единственной японской компанией в топ-10 по количеству патентов в аккумуляторной отрасли
Дата-центр Яндекса во Владимире атакован дронами. Работа полностью остановлена06:5212Дата-центр Яндекса во Владимире атакован дронами. Работа полностью остановлена Режим работы платформы является аварийным
06:461Первый безвентиляторный NAS производителя с ИИ, сетью 10GbE и пятью слотами M.2. Представлен Minisforum S5
06:411Первый в мире 4K-проектор с частотой 120 Гц дешевле 1200 долларов. Представлен JMGO N5S Turbo
06:302Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Pro получат Exynos 2700, а Snapdragon оставят для самой дорогой модели Galaxy S27 Ultra
06:242«Яндекс» накрыли сбои, не работают популярные сервисы
01:382Tesla отказалась от упоминания «Полностью автономное вождение» в Европе после обвинений в обмане водителей
01:331Илон Маск подключил к Grok Bot чужие модели: Claude Opus 5.5, Midjourney и Suno возьмут на себя задачи, которые не тянет свой ИИ
01:264Сенатор от Аризоны пообещал налог на роботов, дата-центры и ИИ, чтобы защитить работников от автоматизации
01:208Ученые из Йельского университета поймали ИИ на скрытой дискриминации: внешне нейтральный ответ маскирует расовые и гендерные предубеждения
01:122Медицинский ИИ научился рисовать красивые тепловые карты — но с реальным диагнозом они не совпадают
Облако длиной 1800 километров над Марсом показало необычную физику, считавшуюся исключительно теоретической00:52Облако длиной 1800 километров над Марсом показало необычную физику, считавшуюся исключительно теоретической Вытянутое облако Арсия Монс ежегодно появляется над потухшим вулканом и нарушает все известные правила образования облаков
00:4710Samsung режет выпуск смартфонов на 30%: продавать телефоны стало невыгодно
10 окт 23:51310 000 мАч, 45 Вт и тонкий металлический корпус — всего 60 долларов. Новый мобильный аккумулятор Xiaomi вышел в продажу
Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря — она может длиться сутки10 окт 23:335Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря — она может длиться сутки Интенсивность достигла уровня G3, хотя ранее прогнозировался лишь уровень G2
10 окт 23:324Учёные получили новую форму льда при давлении свыше 2 млн атмосфер
10 окт 23:209000 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4: OnePlus Turbo 6 стал самым выгодным смартфоном категории до 375 долларов по версии AnTuTu