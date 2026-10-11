5000 мАч и магнитная зарядка в тонком корпусе — $30. Представлен мобильный аккумулятор Sharge Vision Mag

Он в основном ориентирован на iPhone, но совместим и с другими устройствами

Sharge представила компактный магнитный внешний аккумулятор Vision Mag с цветным дисплеем для отображения параметров зарядки. Новинка оценена всего в 200 юаней (примерно $30).

5000 мАч и магнитная зарядка в тонком корпусе — $30. Представлен мобильный аккумулятор Sharge Vision Mag
Источник изображения: Sharge через ITHome

Sharge Vision Mag получил металлический корпус толщиной 11,7 мм. Его размеры составляют 102 × 72 × 11,7 мм, вес — 140 г.

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Источник изображения: Sharge через ITHome

В нижней части передней панели расположен цветной дисплей. Он отображает информацию о подключённом iPhone, включая модель смартфона и текущую мощность зарядки. На задней панели находится площадка для беспроводной зарядки мощностью до 15 Вт, а для проводного подключения предусмотрен порт USB-C с выходной мощностью до 20 Вт. Сам пауэрбанк через этот разъём заряжается с мощностью до 15 Вт.

Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки QC 3+, FCP, SCP, AFC, PD 3.0, PPS, DCP и Apple 2.4A. Внутри установлен литиевый аккумулятор Haopeng ёмкостью 5000 мА·ч, прошедший испытание на прокол иглой.

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