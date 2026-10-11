5 кВт·ч за $2500. Представлена портативная электростанция Anker SOLIX S5000

Поддерживается расширение емкости системы до 30 кВт·ч

Anker представила портативную электростанцию SOLIX S5000 для резервного питания дома и автономного использования. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5024 Вт·ч, обеспечивает выходную мощность до 4500 Вт и поддерживает расширение общей ёмкости до 30 кВт·ч с помощью дополнительных батарей.

5 кВт·ч за $2500. Представлена портативная электростанция Anker SOLIX S5000
Источник изображения: Anker через Gizmochina

Одной из главных особенностей новинки стала быстрая зарядка: по заявлению производителя, полностью восполнить запас энергии можно за 99 минут. Станция поддерживает зарядку от электросети, солнечных панелей и внешнего генератора.

В SOLIX S5000 используются аккумуляторные элементы LiFePO4. Anker заявляет ресурс до 6000 циклов с сохранением 80% первоначальной ёмкости и не менее 60% после 10 000 циклов. Компания оценивает срок службы примерно в 15 лет при одном-двух циклах зарядки в день, а гарантия составляет пять лет.

По расчётам производителя, одного заряда хватит на питание холодильника, Wi-Fi-роутера, кофеварки, освещения и смартфона в течение 48 часов. При работе только холодильника автономность может достигать 86 часов, а оконного кондиционера — 25 часов. Фактическое время зависит от энергопотребления подключённых устройств и условий эксплуатации.

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Источник изображения: Anker через Gizmochina

Номинальная выходная мощность станции составляет 4500 Вт, пиковая — 8000 Вт. SOLIX S5000 поддерживает оборудование, рассчитанное на питание в диапазоне от 120 до 240 В, оснащен розетками NEMA 5-20R, L14-30R и TT-30R, а также портами USB-A и USB-C мощностью до 100 Вт. Предусмотрен режим работы в качестве источника бесперебойного питания с переключением на аккумулятор за 10 мс. Уровень шума, по данным Anker, составляет около 30 дБ.

Максимальная мощность зарядки от электросети достигает 4500 Вт при напряжении 240 В. Для солнечных панелей предусмотрены два входа мощностью до 1000 и 2000 Вт.

SOLIX S5000 весит около 44 кг и имеет размеры 269 × 559 × 386 мм. Для транспортировки предусмотрены колёса и выдвижная ручка.

Продажи Anker SOLIX S5000 в США начнутся 27 октября. Рекомендованная цена —$3600, а на старте новинку предложат с внушительной скидкой — за $2500. Электростанция будет доступна в официальном магазине Anker и на Amazon.

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