4K, два объектива, ночная цветная съемка и искусственный интеллект: Xiaomi представила продвинутую камеру Smart Camera 5 Pro за $75

Xiaomi выпустила в Китае домашнюю камеру видеонаблюдения Smart Camera 5 Pro Full-Color Night Vision. Она получила два модуля с датчиками разрешением 8 и 4 Мп, запись видео в 4K, цветное ночное видение и ИИ-функции для отслеживания людей и домашних животных. Одна из необычных возможностей — запуск видеозвонка жестом «ОК».

Поворотный механизм позволяет камере автоматически следить за перемещением людей и питомцев по комнате. Система распознает события и отправляет уведомления владельцу.

Ночью устройство использует инфракрасную подсветку, невидимую для человеческого глаза. Когда камера обнаруживает человека, она включает дополнительный свет и переходит с черно-белой съемки на цветную.

За ИИ-функции отвечает встроенный чип производительностью 1,5 TOPS. Он обрабатывает изображение и распознает события непосредственно на устройстве.

Для видеозвонка достаточно показать камере знак «ОК» — она инициирует вызов на смартфон владельца. Можно и позвонить на саму камеру, используя двустороннюю голосовую связь.

Xiaomi Smart Camera 5 Pro уже продается в Китае через JD.com. Цена — 500 юаней ($75), на старте устройство предлагают за 440 юаней ($65). Сроки выхода на международный рынок пока не объявлены.