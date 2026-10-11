Новинка получила четыре разъёма USB-C и два USB-A, цветной дисплей и управление через приложение

280 Вт на ладони, до 320 Вт в пике: представлена настольная зарядная станция Aohai ⁠ 1

Компания Aohai представила интеллектуальное настольное зарядное устройство общей мощностью 280 Вт. Устройство поддерживает стандарт PD 3.2 и способно выдавать до 240 Вт через один порт. При одновременном использовании двух разъёмов мощность может достигать 140 Вт на каждый из них, что позволяет ускорить зарядку нескольких производительных устройств.

В специальном режиме Rampage суммарная мгновенная мощность увеличивается до 320 Вт. Пользователям также доступна ручная настройка выходной мощности каждого порта через мобильное приложение. Это позволяет распределять энергопотребление между подключёнными устройствами в зависимости от их потребностей.

Зарядное устройство оснащено полноцветным TFT-дисплеем, на котором отображаются общая мощность, а также напряжение, сила тока и мощность для каждого разъёма. Поддержка Wi-Fi обеспечивает удалённый контроль процесса зарядки со смартфона. Кроме того, предусмотрено беспроводное обновление программного обеспечения OTA.

Продажи в Китае стартуют 15 октября, цена составит 799 юаней