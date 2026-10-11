27-дюймовый монитор с разрешением 4К — всего $170. Redmi A27U 2027 вышел в продажу

Xiaomi начала продажи монитора Redmi A27U 2027 с 27-дюймовой IPS-матрицей c разрешением 4K UHD (3840 × 2160 пикселей) и кадровой частотой 75 Гц. Новинка появилась на китайской площадке JD.com по цене 1200 юаней — $170.

Максимальная яркость составляет 400 нит, контрастность — 1500:1, заявленное время отклика — 6 мс. Монитор обеспечивает охват 99% цветового пространства DCI-P3.

Подставка позволяет регулировать высоту экрана, наклонять его на 5 градусов вперёд и на 21 градус назад, а также поворачивать. Для установки на сторонний кронштейн предусмотрено крепление VESA 75 × 75 мм (к слову, на днях Redmi представила настольный кронштейн для монитора⁠).

Набор интерфейсов включает два порта HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и один разъем 3,5 мм.