19 моделей смартфонов Oppo, OnePlus и Realme получили доступ к ColorOS 17 на Android 17

Oppo запустила открытую программу бета-тестирования ColorOS 17 для смартфонов трёх брендов. Владельцы поддерживаемых устройств могут опробовать новую версию системы до её международной презентации, запланированной на 13 октября.

В первую волну вошли модели Oppo, OnePlus и Realme. Доступность тестирования зависит от региона: для смартфонов Oppo программа открыта в Индии, Индонезии и Малайзии, а для OnePlus и Realme — только в Индии.

В программу бета-тестирования вошли восемь моделей Oppo:

Oppo Find X9 Ultra;

Oppo Find X9 Pro;

Oppo Find X9;

Oppo Find X9s;

Oppo Find X8 Pro;

Oppo Find X8;

Oppo Reno 15 Pro;

Oppo Reno 15 Pro Mini.

OnePlus открыла доступ к бета-версии ColorOS 17 для пяти устройств:

OnePlus 15;

OnePlus 15R;

OnePlus 13;

OnePlus 13R;

OnePlus 13s.

В перечень устройств Realme первой волны вошли:

Realme GT 8 Pro;

Realme GT 8 Pro Dream Edition;

Realme GT 7 Pro;

Realme GT 7T;

Realme GT 7;

Realme GT 7 Dream Edition.

Для участия в тестировании необходимо установить последнюю доступную версию прошивки, открыть настройки смартфона и перейти в раздел «Об устройстве». Далее нужно найти пункт Beta Program или меню бета-тестирования и отправить заявку. После её одобрения обновление станет доступно для загрузки по воздуху (OTA).

Приём заявок на участие в программе продлится до 12 октября включительно. Поскольку речь идёт о предварительной версии программного обеспечения, перед установкой рекомендуется создать резервную копию важных данных.

Глобальная презентация ColorOS 17 состоится 13 октября. Во время мероприятия Oppo должна подробнее рассказать о новых функциях системы и сроках выхода стабильной версии.