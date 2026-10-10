Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря — она может длиться сутки

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря: геомагнитные возмущения достигли уровня G3 по пятибалльной шкале. Шторм начался около 20:00 по московскому времени и сопровождается интенсивными полярными сияниями. В последний раз магнитная буря сопоставимой силы наблюдалась 4 июля 2026 года.

Причиной стали облака солнечной плазмы, выброшенные в космос во время всплеска солнечной активности в начале недели. При взаимодействии с магнитосферой Земли они вызвали резкое усиление геомагнитных возмущений.

Уровень G3 соответствует сильной магнитной буре. Она может вызывать помехи в работе спутниковой навигации, высокочастотной радиосвязи и некоторых энергетических систем. В частности, возможны временное снижение точности GPS и нарушения радиосвязи. Интересно, что ранее прогнозировался лишь уровень G2.

Одним из наиболее заметных последствий стали полярные сияния, которые наблюдаются на широтах от 50 градусов и выше. При благоприятной погоде и отсутствии сильной городской засветки их можно увидеть в том числе в отдельных регионах средней полосы России. Необычно широкая география сияний связана с усиленным взаимодействием солнечной плазмы с магнитным полем планеты.

По предварительному прогнозу, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.