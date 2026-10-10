Охлаждать комнату он начинает через 30 секунд после выбора соответствующего режима

Xiaomi представила новый кондиционер за $285: обогрев комнаты через 60 секунд после включения, низкий уровень шума, гарантия 10 лет

Xiaomi открыла предварительные заказы на настенный кондиционер Mijia Air Conditioner Quick Cool 2027. Новинка получила инверторный компрессор, двухрядный испаритель, интеллектуальное управление и систему самоочистки. Среди главных особенностей — работа при расширенном температурном диапазоне, низкий уровень шума и гарантия сроком на 10 лет. В Китае кондиционер стоит всего 1900 юаней (285 долларов), а с учетом государственной субсидии цена снижается до 1614 юаней (240 долларов).

Mijia Quick Cool 2027 оснащен вентилятором диаметром 108 мм. Максимальный воздушный поток достигает 760 м³/ч. Номинальная потребляемая мощность равна 850 Вт при охлаждении и 1340 Вт при обогреве.

По заявлению Xiaomi, кондиционер начинает интенсивно охлаждать воздух через 30 секунд после включения, а в режиме обогрева — через 60 секунд (эти значения характеризуют скорость выхода системы на рабочий режим, а не время полного охлаждения или прогрева помещения). Устройство рассчитано на обогрев при наружной температуре до -35 °C и охлаждение при жаре до 60 °C.

Коэффициент сезонной энергоэффективности APF составляет 5,3, что соответствует первому классу по китайской классификации. Уровень шума внутреннего блока — от 18 до 37–41 дБ(А) в зависимости от режима, наружного блока — 51 дБ(А).

Кондиционер поддерживает Xiaomi HyperOS Connect и управляется через приложение Mi Home. Пользователи могут дистанционно менять температуру, переключать режимы и настраивать сценарии совместно с другими устройствами умного дома. Система Mi Home анализирует привычки владельца и оптимизирует работу климатической установки. Также предусмотрены 122 сценария удаленной интеллектуальной диагностики и обновление программного обеспечения по воздуху (OTA).

Внутренний блок имеет размеры 795 × 310 × 205 мм и весит 9 кг. Габариты наружного блока составляют 852 × 565 × 331 мм, масса — 23 кг. Xiaomi предоставляет на всю систему гарантию сроком 10 лет.