До конца года обновление доберётся до нескольких поколений устройств Xiaomi и Redmi

Xiaomi HyperOS 4 выйдет уже 15 октября: названы первые Xiaomi и Redmi, которые получат обновление ⁠ 1

Xiaomi завершает набор участников внутреннего бета-тестирования HyperOS 4: регистрация закроется 14 октября.

Распространение стабильной версии начнётся уже 15 октября и будет проходить поэтапно. В первую волну войдут устройства серии Xiaomi 17, Redmi K100 Pro, Redmi K90 и планшеты Xiaomi Pad 8. До 15 ноября обновление должны получить Xiaomi 15 и Redmi K80, а в декабре очередь дойдёт до Xiaomi 14 и Redmi K70.

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HyperOS 4 получила улучшения в области искусственного интеллекта, взаимодействия между устройствами и общей производительности. В систему интегрированы Super AI 2.0 и собственная языковая модель MiMo. Интерфейс пополнился эффектом мягкого стекла, динамически меняющим прозрачность панелей в зависимости от содержимого экрана, а также гибкой плавающей рамкой и расширенными настройками рабочего стола.

Разработчики также оптимизировали систему на уровне ядра. По данным Xiaomi, после девяти часов непрерывного использования суммарное время запуска 30 приложений сократилось на 17,5% относительно HyperOS 3. Ускорился холодный запуск камеры, а средняя частота пропуска кадров при длительной прокрутке коротких видео составила 0,11%.