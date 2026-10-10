Xiaomi c батареей 10 000 мА·ч и зарядкой 55 Вт — за $45. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank Retractable Cable 10000 55W

Xiaomi представила портативный аккумулятор Power Bank Retractable Cable 10000 55W. Новинка уже появилось на китайской платформе Xiaomi Youpin за 300 юаней (45 долларов).

Особенность модели — встроенный кабель USB-C длиной 70 см. Он расположен в верхней части корпуса, выдвижной механизм позволяет регулировать длину провода и убирать его после использования. Емкость — 10 000 мАч (38,32 Втч).

Помимо встроенного провода, пауэрбанк оснащен двумя разъемами: USB-C с выходной мощностью до 55 Вт и USB-A мощностью до 22,5 Вт.

На передней панели расположен скрытый цветной дисплей, который практически незаметен, когда не используется. Он предназначен для отображения информации о работе пауэрбанка. Габариты устройства — 90 × 50 × 41 мм.