Все зарабатывают много, и ASML тоже хочет больше. Компания повышает цены на запчасти для своих литографических машин

Компания ASML, являющаяся фактически монополистом на рынке современных литографических машин для производства чипов, решила, что она тоже хочет зарабатывать больше денег на фоне кризиса на рынке. Как сообщает The Elec, ASML повышает цены на запчасти для своих машин.

Повышение касается вообще всех запчастей, правда, оно относительно невысокое: 10%. Впрочем, не факт, что ASML на этом остановится. Ведь фактически все компании, которые сейчас получают сверхприбыли благодаря высоким ценам на память, используют оборудование голландской фирмы. Крупных производителей памяти на рынке всё же несколько, а вот ASML такая одна.

Также компания вполне может повысить цены и на сами машины. Как минимум такое уже обсуждается, а для машин DUV, поставляемых в Китай, цены ранее уже повышали на 10%.