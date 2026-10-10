Возвращение на 10 лет назад. Крупный производитель смартфонов собирается вернуться к 6 ГБ ОЗУ

Всё из-за дорогой памяти

Рост цен подталкивает производителей смартфонов к возвращению варианта с 6 ГБ оперативной памяти во флагманские модели. Новая информация указывает, что рынок вскоре может стать свидетелем возвращения версий с 6 ГБ памяти, даже для моделей Pro и Pro Max

Инсайдер FixedFocus в Weibo отметил , что один из ведущих брендов собирается вернуть 6 ГБ.

Эксклюзив: крупный производитель намерен вернуть 6 ГБ оперативной памяти в серию «Pro» своих моделей начального и среднего уровня — причем во всю линейку целиком. Даже некоторые модели Pro Max будут доступны в версии с 6 ГБ ОЗУ.
FixedFocus 
Возвращение на 10 лет назад. Крупный производитель смартфонов собирается вернуться к 6 ГБ ОЗУ
Источник изображения: huaweicentral // Huawei

Инсайдер не раскрыл название компании. Хотя некоторые в комментариях предположили, что это может быть Xiaomi, другие указали на Huawei. Ранее сообщалось, что Huawei уменьшит объём памяти в Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 Pro Max.

6 ГБ оперативной памяти начали использовать в премиальных флагманах в 2016 году. Первым стал Vivo Xplay 5 Elite.

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