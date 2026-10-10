Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен

Рынок компьютерных комплектующих может столкнуться с новой волной подорожания видеокарт: американская компания Stince Built, специализирующаяся на сборке готовых ПК, сообщила о проблемах с закупками графических ускорителей и предупредила, что цены могут существенно вырасти — а затем долго оставаться высокими.

По данным компании, доступность видеокарт ухудшается, и поставщики не всегда могут обеспечить необходимое количество устройств для сборки компьютеров. Ситуацию осложняет дефицит оперативной памяти и SSD.

«Мы наблюдаем растущий дефицит видеокарт: квоты на их поставки для наших дистрибьюторов становятся всё более ограниченными.

К сожалению, это происходит на фоне растущего спроса на память со стороны сферы искусственного интеллекта и дата-центров, что создает дополнительную нагрузку на доступность компонентов и влияет на цены.

Ожидается, что розничные цены на видеокарты существенно вырастут, и этот высокий уровень цен может сохраняться довольно долго.

Мы тесно сотрудничаем с партнерами, чтобы обеспечивать постоянное наличие комплектующих и продолжать сборку систем, не перекладывая лишние расходы на наших клиентов.

Мы просим вас проявить немного терпения, пока мы решаем вопросы с поставками. Сроки выполнения некоторых заказов могут увеличиться, но мы, как всегда, делаем всё возможное, чтобы свести задержки к минимуму!

Мы ценим ваше неизменное доверие и поддержку, позволяющие нам обеспечивать ожидаемую вами производительность даже в нынешних сложных условиях рынка!», — написала Stince Built на своей страничке в соцсети X.

По данным Wccftech, цены на некоторые видеокарты уже выросли примерно на 50–60% по сравнению с прошлым годом. Подорожание затронуло и актуальные модели Nvidia GeForce RTX 50, которые в течение 2026 года неоднократно повышались в цене. Stince Built ожидает дальнейшего роста стоимости видеоускорителей.

Напомним, сегодня сообщалось, что Nvidia может снять с производства GeForce RTX 5090.