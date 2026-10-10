В Турции запретили соцсети для детей младше 15 лет — с 1 ноября

Аккаунты подростков от 15 до 18 лет будут закрытыми

Правительство Турции официально запретило доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. Парламент Турции принял соответствующий законопроект ещё в апреле текущего года, а теперь Управление кибербезопасности подготовило официальный документ на этот счёт. Сегодня, 10 октября, он был опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, запрет вступит в силу 1 ноября.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok
Изображение сгенерировано нейросетью Grok
Источник изображения: Grok Imagine

Согласно закону, социальные сети должны будут обеспечить проверку возраста пользователей. Возраст можно будет подтвердить через турецкую систему госуслуг e-Devlet, где сформируется цифровой токен. Отмечается, что токен показывает, достиг ли человек возраста 15 или 18 лет, но не содержит имени и других персональных данных. Проверку возраста необходимо будет завершить до 31 марта 2027 года.

По новым правилам, заявки пользователей младше 15 лет будут отклонены, а для подростков от 15 до 18 лет соцсети должны будут ввести особый режим с усиленными мерами безопасности и защиты конфиденциальности. Такие аккаунты будут закрытыми, сделать их публичными нельзя. Для профилей несовершеннолетних запретят прямые трансляции и персонализированную рекламу, они смогут получать сообщения только от тех, на кого сами подписаны.

Запрет на использование социальных сетей детьми уже ввели некоторые страны, включая Австралию и Индонезию. Австрия, Дания, Франция, Греция и Испания сейчас разрабатывают законы, ограничивающие доступ детей к таким сервисам. Канада представила законопроект об ограничении доступа к соцсетям для детей младше 16 лет в июне текущего года.

Предыдущая публикация: Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте ценСледующая публикация: Все зарабатывают много, и ASML тоже хочет больше. Компания повышает цены на запчасти для своих литографических машин
Главное
Все новости
4 минуты назадКитай бросает вызов трем гигантам памяти: CXMT готовит технологию, которой у Samsung пока нет
22 минуты назад2Airbus A380 — самому большому пассажирскому самолету в мире — потребовался срочный ремонт: деталь двигателя может разрушиться и вызвать пожар
26 минут назадMicrosoft урезала максимальный объём памяти в облачном хранилище для подписчиков Microsoft 365 Family и Premium
36 минут назадВсе зарабатывают много, и ASML тоже хочет больше. Компания повышает цены на запчасти для своих литографических машин
Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен20:163Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен Плохие новости для геймеров
20:012На Земле началась магнитная буря, россияне уже наблюдают полярные сияния
17:335Samsung ожидает рекордную прибыль в $80 млрд за квартал — больше, чем зарабатывают технологические гиганты
17:064Разговаривать придётся с пальцем. Стартап Natura представил умное кольцо Interface для общения с ИИ-агентами
16:457ИИ самостоятельно разработал 105 архитектур нейросетей — лучшая почти втрое превзошла прирост Mamba2
16:345Одна RTX 5090 за 8000 долларов либо четыре RX 9070 XT всего за 4000. Вышла рабочая станция Tiny Corp Tinybox AI
16:2911ИИ не смог заново открыть почти половину базовых алгоритмов информатики
Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии16:212Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии Рентгеновское исследование радиоактивных частиц показало, что они оказались химически устойчивее, чем считалось, и продолжают удерживать продукты деления внутри своей структуры
16:209А такие ПК точно нужны геймерам? Asus теперь рекламирует ProArt GR1X на платформе RTX Spark в том числе и для игр
16:0915Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700 в начале следующего года. Это подтвердила Gigabyte
16:026Совершенно новые MacBook Pro с экранами OLED могут представить уже через пару недель
16:00Honor Win 2 впервые показали на фото: смартфон может получить батарею емкостью 12 000 мА·ч
15:407Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов
Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu15:3016Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu А вышедший в 2020 году iPhone 12 mini — на третьем месте
15:267Появился неофициальный драйвер, реализующий поддержку видеокарт GeForce многих поколений в macOS 15
15:088Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч
14:53Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6
14:276Выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже прежних оценок
Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей14:265Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей Xiaomi доминирует в рейтинге пользовательских оценок сентябрьского рейтинга AnTuTu
14:10Xiaomi c батареей 10 000 мА·ч и зарядкой 55 Вт — за $45. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank Retractable Cable 10000 55W
13:3831Финляндия заморозила стройку Google на $15 миллиардов: подрядчики снесли 330 гектаров охраняемого леса без разрешения
13:27Xiaomi выпустила ИИ-модель для таблиц, которая работает без дообучения
13:083160 км на одной зарядке и максимальная скорость 52 км/ч — всего за 1000 долларов. Представлен электрический скутер Extreme Core AE3 LR Long Range
13:049В Польше запустили «Перуна» — суборбитальная ракета впервые успешно прошла испытания
12:532OpenAI, Anthropic и AMD вложат более $1 млрд в научную программу Трампа
12:38Необычная космическая вспышка, продолжавшаяся 10 минут, может раскрыть тайну рождения магнетаров: исследователи изучили сигнал возрастом 6 млрд лет
12:354Портативные колонки в виде пакетов молока ещё никто не делал. Бренд CMF компании Nothing готовит необычные Speaker S и Speaker M
12:247Ноутбук-гигант, подобных которому на рынке крайне мало. Представлен XMG PRO 18