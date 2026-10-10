В Турции запретили соцсети для детей младше 15 лет — с 1 ноября

Правительство Турции официально запретило доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. Парламент Турции принял соответствующий законопроект ещё в апреле текущего года, а теперь Управление кибербезопасности подготовило официальный документ на этот счёт. Сегодня, 10 октября, он был опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, запрет вступит в силу 1 ноября.

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Согласно закону, социальные сети должны будут обеспечить проверку возраста пользователей. Возраст можно будет подтвердить через турецкую систему госуслуг e-Devlet, где сформируется цифровой токен. Отмечается, что токен показывает, достиг ли человек возраста 15 или 18 лет, но не содержит имени и других персональных данных. Проверку возраста необходимо будет завершить до 31 марта 2027 года.

По новым правилам, заявки пользователей младше 15 лет будут отклонены, а для подростков от 15 до 18 лет соцсети должны будут ввести особый режим с усиленными мерами безопасности и защиты конфиденциальности. Такие аккаунты будут закрытыми, сделать их публичными нельзя. Для профилей несовершеннолетних запретят прямые трансляции и персонализированную рекламу, они смогут получать сообщения только от тех, на кого сами подписаны.

Запрет на использование социальных сетей детьми уже ввели некоторые страны, включая Австралию и Индонезию. Австрия, Дания, Франция, Греция и Испания сейчас разрабатывают законы, ограничивающие доступ детей к таким сервисам. Канада представила законопроект об ограничении доступа к соцсетям для детей младше 16 лет в июне текущего года.