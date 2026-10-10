В лунном грунте предложили искать микроскопические следы внеземных цивилизаций

Учёные рассчитали, как частицы размером около 0,3 микрометра могут попасть на Луну из других звёздных систем

Лунный грунт может хранить следы технологических цивилизаций, существовавших задолго до появления человечества. Такую возможность рассматривают Льюис Пино из Института SETI и его соавторы в новой работе. Исследование предлагает искать не радиосигналы или целые инопланетные аппараты, а микроскопические частицы искусственного происхождения, которые могли попасть в межзвёздное пространство как побочный продукт космической деятельности.

Авторы развивают гипотезу, предложенную в начале 1990-х годов астрономом Александром Архиповым. Согласно ей, столкновения аппаратов, разрушение космических конструкций и другие процессы способны порождать обломки самых разных размеров, часть которых может покинуть родную звёздную систему, перемещаться между звёздами и со временем оказаться у другой планеты. Для такого переноса не нужны ни намеренно отправленный зонд, ни послание: техногенный материал может оказаться в другой звёздной системе потому, что развитая цивилизация строит и эксплуатирует крупные космические сооружения.

Расчёты авторов показывают, что тугоплавкие частицы радиусом около 0,3 микрометра теоретически способны преодолевать расстояния в сотни парсеков и до нескольких килопарсеков за сотни миллионов лет. Их движение определяется не только гравитацией: межзвёздный газ и магнитные поля меняют траектории, а давление звёздного излучения влияет на дальнейший путь пылинок. Для частиц, достигающих системы Земля—Луна, особенно важен редкий режим медленного прибытия. При столкновении со скоростью в несколько километров в секунду микроскопический объект может частично сохраниться или оставить различимые остатки. При более высоких скоростях вероятность сохранения исходной структуры резко снижается, хотя отдельные фрагменты и следы материала всё ещё могут пережить удар.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Луна подходит для такого поиска благодаря отсутствию атмосферы, воды и глобального тектонического деформирования поверхности. Её реголит — рыхлый слой пыли — накапливает материал на протяжении миллиардов лет. Ударные процессы постепенно перемешивают грунт: согласно использованной авторами модели, за несколько миллиардов лет характерная глубина перемешивания достигает примерно метра. Поэтому следы искомых фрагментов необязательно должны оставаться на самой поверхности. Даже если исходный объект разрушился, то потенциальными признаками искусственного происхождения могут оказаться необычный состав сплава, нетипичные изотопные соотношения, многослойная структура, характерные фрагменты композитов или сочетание нескольких аномальных свойств.

Для первичного поиска предлагается использовать алгоритм машинного обучения, способный отбирать нетипичные для Луны зёрна и искать микрократеры на изображениях реголита. Затем выявленные фрагменты и локации необходимо проверять лабораторными методами: сканирующей электронной микроскопией, рентгеновской спектроскопией, измерением изотопного состава и непосредственно исследованием внутренней структуры. Искусственный интеллект в этой схеме не устанавливает внеземное происхождение находки, а сокращает число объектов, которые специалистам предстоит изучить подробно и время перебора.

Отсутствие находок тоже может дать научные ограничения. В базовом сценарии авторы рассчитывают: если тщательно исследовать кубометр лунного грунта и не обнаружить распознаваемых техногенных частиц, то можно будет исключить модели, в которых подходящие для выброса таких зёрен за 10 млрд лет обычно рассеивают в межзвёздном пространстве более примерно 0,1 массы Земли долговечного искусственного материала на звезду. Это не оценка числа цивилизаций и не универсальный предел на массу всех их сооружений. Результат относится к конкретному сценарию выброса обломков и зависит от принятых предположений о переносе частиц, их сохранности и эффективности обнаружения.

Авторы отдельно рассматривают более спекулятивный вариант — микроскопические устройства, которые могли бы целенаправленно отправлять из других звёздных систем. Вероятность найти их в лунном грунте тогда будет зависеть от частоты таких визитов, количества доставленного материала и места отбора проб. В итоге предложенный подход дополняет традиционный SETI, ориентированный прежде всего на поиск сигналов: лунный реголит рассматривается как долговременный архив, который потенциально способен сохранить следы технологической активности.