В лунном грунте предложили искать микроскопические следы внеземных цивилизаций

Учёные рассчитали, как частицы размером около 0,3 микрометра могут попасть на Луну из других звёздных систем

Лунный грунт может хранить следы технологических цивилизаций, существовавших задолго до появления человечества. Такую возможность рассматривают Льюис Пино из Института SETI и его соавторы в новой работе. Исследование предлагает искать не радиосигналы или целые инопланетные аппараты, а микроскопические частицы искусственного происхождения, которые могли попасть в межзвёздное пространство как побочный продукт космической деятельности.

Авторы развивают гипотезу, предложенную в начале 1990-х годов астрономом Александром Архиповым. Согласно ей, столкновения аппаратов, разрушение космических конструкций и другие процессы способны порождать обломки самых разных размеров, часть которых может покинуть родную звёздную систему, перемещаться между звёздами и со временем оказаться у другой планеты. Для такого переноса не нужны ни намеренно отправленный зонд, ни послание: техногенный материал может оказаться в другой звёздной системе потому, что развитая цивилизация строит и эксплуатирует крупные космические сооружения.

Расчёты авторов показывают, что тугоплавкие частицы радиусом около 0,3 микрометра теоретически способны преодолевать расстояния в сотни парсеков и до нескольких килопарсеков за сотни миллионов лет. Их движение определяется не только гравитацией: межзвёздный газ и магнитные поля меняют траектории, а давление звёздного излучения влияет на дальнейший путь пылинок. Для частиц, достигающих системы Земля—Луна, особенно важен редкий режим медленного прибытия. При столкновении со скоростью в несколько километров в секунду микроскопический объект может частично сохраниться или оставить различимые остатки. При более высоких скоростях вероятность сохранения исходной структуры резко снижается, хотя отдельные фрагменты и следы материала всё ещё могут пережить удар.

В лунном грунте предложили искать микроскопические следы внеземных цивилизаций
Источник изображения: сгенерировано Muse

Луна подходит для такого поиска благодаря отсутствию атмосферы, воды и глобального тектонического деформирования поверхности. Её реголит — рыхлый слой пыли — накапливает материал на протяжении миллиардов лет. Ударные процессы постепенно перемешивают грунт: согласно использованной авторами модели, за несколько миллиардов лет характерная глубина перемешивания достигает примерно метра. Поэтому следы искомых фрагментов необязательно должны оставаться на самой поверхности. Даже если исходный объект разрушился, то  потенциальными признаками искусственного происхождения могут оказаться необычный состав сплава, нетипичные изотопные соотношения, многослойная структура, характерные фрагменты композитов или сочетание нескольких аномальных свойств.

Для первичного поиска предлагается использовать алгоритм машинного обучения, способный отбирать нетипичные для Луны зёрна и искать микрократеры на изображениях реголита. Затем выявленные фрагменты и локации необходимо проверять лабораторными методами: сканирующей электронной микроскопией, рентгеновской спектроскопией, измерением изотопного состава и непосредственно исследованием внутренней структуры. Искусственный интеллект в этой схеме не устанавливает внеземное происхождение находки, а сокращает число объектов, которые специалистам предстоит изучить подробно и время перебора.

Отсутствие находок тоже может дать научные ограничения. В базовом сценарии авторы рассчитывают: если тщательно исследовать кубометр лунного грунта и не обнаружить распознаваемых техногенных частиц, то можно будет исключить модели, в которых подходящие для выброса таких зёрен за 10 млрд лет обычно рассеивают в межзвёздном пространстве более примерно 0,1 массы Земли долговечного искусственного материала на звезду. Это не оценка числа цивилизаций и не универсальный предел на массу всех их сооружений. Результат относится к конкретному сценарию выброса обломков и зависит от принятых предположений о переносе частиц, их сохранности и эффективности обнаружения.

Авторы отдельно рассматривают более спекулятивный вариант — микроскопические устройства, которые могли бы целенаправленно отправлять из других звёздных систем. Вероятность найти их в лунном грунте тогда будет зависеть от частоты таких визитов, количества доставленного материала и места отбора проб. В итоге предложенный подход дополняет традиционный SETI, ориентированный прежде всего на поиск сигналов: лунный реголит рассматривается как долговременный архив, который потенциально способен сохранить следы технологической активности.

Главное
Все новости
44 минуты назад1ИИ-агенты могут передавать друг другу вредоносные команды через MCP
55 минут назад63% готовы доверить ИИ задачи ментального здоровья, но терапию предпочитают с человеком
59 минут назадТурция заключила два соглашения о международном сотрудничестве в космосе прямо на конгрессе в Анталье
00:44Amazon собрал тысячный спутник и обещает запустить интернет через несколько недель, несмотря на провал с орбитальной группировкой
09 окт 23:512 Китайцы представили необычный автодом Mengshi Meng 8 на базе армейского грузовика: 6,7-литровый мотор, бак на 210 литров топлива, двуспальная кровать и даже кислородный концентратор
09 окт 23:48Владельцам рекомендуют не заряжать машины свыше 80%: Volkswagen отзывает кроссоверы ID. 4 из-за риска возгорания
09 окт 23:45Мощный мотор 90 Нм, большая батарея 900 Вт·ч, полноценная подвеска, «автомат» и даже радар. Представлен электровелосипед Lemmo 3
09 окт 23:42Changan представила электрический седан DeepBlue L06 2027: 272 л.с., магнитореологическая подвеска, 670 км на одной зарядке — всего 120 тыс. юаней (1,5 млн рублей)
Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra09 окт 23:371Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra Базовые версии Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus будут стоить на уровне предшественников, Ultra прибавит $100
09 окт 23:332Диски ещё живы: выпущены портативные Blu-ray-плееры Krovatar с USB-C и Bluetooth
09 окт 23:291Новые «Волги» впервые начали продавать со скидками: Volga K40 подешевел на 50 тыс. рублей, Volga K50 стал доступнее на 150 тыс. рублей
09 окт 23:26Mitsubishi представила Mitsubishi ASX VR-e, который мощнее легендарного Lancer Evolution: 459 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды
09 окт 23:24Космический корабль уничтожат в атмосфере Земли — и это часть важного эксперимента NASA
09 окт 22:545Трамп купил облигации SpaceX на сумму до $5 млн за 2 дня до объявления космической политики США
09 окт 22:291Google атаковали через целые страны: хакеры угнали домены с помощью взлома национальных реестров Ганы, Самоа и Сьерра-Леоне
09 окт 22:237Starlink получил частоты для работы внутри зданий и разрешение на 15 000 спутников: акции операторов рухнули
09 окт 22:17Рассвет на Марсе обнажил исчезнувшую главу климатической истории: Curiosity заснял необычный слой горы Шарп
09 окт 22:097Цифровой стеклянный потолок: женскому ИИ-персонажу заплатили на 10,25% меньше, чем мужской версии
09 окт 21:145SpaceXAI вложила $1,5 млн токенами Grok в Linux-дистрибутив Omarchy: модель доступа вместо наличных
09 окт 20:421Полезный аксессуар от Xiaomi за 45 долларов. Представлен настольный кронштейн Redmi для монитора
09 окт 20:315«За инженерные достижения необычайной амбициозности и масштаба». Илон Маск получил высшую научную награду США — Трамп лично вручил медаль
09 окт 20:202Очередная GeForce RTX 5090 сгорела, MSI во всём обвинила искусственный интеллект
09 окт 18:4710Geely Monjaro уходит из России — и официально выходит в Европе. Официальная премьера гибридного Monjaro EM-i в Европе состоится 12 октября
09 окт 18:0423Мессенджер Max станет больше похож на Telegram: анонсированы новые возможности
09 окт 17:456От 100 миллионов до 1,7 миллиарда рублей: российские материалы для микросхем набирают обороты
09 окт 17:2828«Восстание ИИ» может начаться через полгода — OpenAI и Anthropic уже готовятся к «Судному дню»
09 окт 17:152AMD доберётся до портативок к концу года: FSR 4 с машинным обучением запустят на встроенной графике
09 окт 17:1410Яндекс предупредил о перебоях в работе «Алисы» и «Станций» из-за повреждений дата-центров
Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu)09 окт 17:0926Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu) Новинка Xiaomi с заметным отрывом обошла флагманы на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и MediaTek Dimansity 9600 Pro
09 окт 17:015Oracle стал возить газ на грузовиках к ИИ-дата-центрам: вчетверо дороже трубы, но быстрее, чем ждать разрешения
09 окт 16:521«Хаббл» спустя 27 лет помог найти планету, сформировавшуюся после смерти своей звезды
Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View оказался суперхитом: продажи приблизились к 450 тысячам, но устройств не хватает09 окт 16:4317Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View оказался суперхитом: продажи приблизились к 450 тысячам, но устройств не хватает Pura X View с широким экраном пользуется большим спросом на домашнем рынке