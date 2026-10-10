В 2026 году россияне купили больше 100 тысяч авто Toyota, самые популярные модели — Toyota RAV4, Toyota Corolla и Toyota Yaris

Больше 65% машин Toyota, купленных россиянами в 2026 году, — с правым рулем

За первые девять месяцев 2026 года в Россию ввезли 101 тысячу автомобилей Toyota. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

В 2026 году россияне купили больше 100 тысяч авто Toyota, самые популярные модели — Toyota RAV4, Toyota Corolla и Toyota Yaris
Источник изображения: Toyota

Из 101 тысячи около 26 тысяч машин были новыми — на 59% больше год к году. Импорт подержанных автомобилей составил 75 тысяч единиц, — рост на 12,3% в годовом выражении.

Основным источником поставок стала Япония, на которую пришлось 63,4% импорта Toyota. Еще 16% автомобилей ввезли из Китая, 15,3% — из Киргизии. Доли ОАЭ и Белоруссии составили 1,6% и 1,1% соответственно.

Среди новых автомобилей наиболее востребованным оказался кроссовер Toyota RAV4 — 8527 машин. На втором месте Highlander с результатом 7598 автомобилей, на третьем — седан Camry, который ввезли в количестве 4153 экземпляров.

В сегменте подержанных автомобилей лидирует Toyota Corolla: за девять месяцев в Россию ввезли 17 236 таких машин. Далее следуют Yaris с результатом 11 007 автомобилей и Raize — 7574 экземпляра.

Правый руль имеют 66,8% ввезенных автомобилей Toyota. Преимущественно это подержанные машины, поступающие на российский рынок из Японии.

Предыдущая публикация: Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra станут комфортнее для глаз — за счет «новой» технологииСледующая публикация: NASA опередило собственный график на 3 года: первый модуль лунной базы запустят уже в декабре
Главное
Все новости
8 минут назадIntel откатывается на 5 лет назад: новые процессоры 2027 года выйдут под сокет 2021-го ради дешёвой DDR4
10 минут назадNASA опередило собственный график на 3 года: первый модуль лунной базы запустят уже в декабре
53 минуты назад1Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra станут комфортнее для глаз — за счет «новой» технологии
21:26Продажи Mazda в России в 2026 году взлетели в 6 раз: из 21 тыс. проданных машин больше 19,5 тыс. — это Mazda CX-5
21:143Китай бросает вызов трем гигантам памяти: CXMT готовит технологию, которой у Samsung пока нет
20:565Airbus A380 — самому большому пассажирскому самолету в мире — потребовался срочный ремонт: деталь двигателя может разрушиться и вызвать пожар
20:521Microsoft урезала максимальный объём памяти в облачном хранилище для подписчиков Microsoft 365 Family и Premium
20:43Все зарабатывают много, и ASML тоже хочет больше. Компания повышает цены на запчасти для своих литографических машин
20:305В Турции запретили соцсети для детей младше 15 лет — с 1 ноября
Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен20:166Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен Плохие новости для геймеров
20:012На Земле началась магнитная буря, россияне уже наблюдают полярные сияния
17:336Samsung ожидает рекордную прибыль в $80 млрд за квартал — больше, чем зарабатывают технологические гиганты
17:064Разговаривать придётся с пальцем. Стартап Natura представил умное кольцо Interface для общения с ИИ-агентами
16:457ИИ самостоятельно разработал 105 архитектур нейросетей — лучшая почти втрое превзошла прирост Mamba2
16:345Одна RTX 5090 за 8000 долларов либо четыре RX 9070 XT всего за 4000. Вышла рабочая станция Tiny Corp Tinybox AI
16:2911ИИ не смог заново открыть почти половину базовых алгоритмов информатики
Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии16:212Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии Рентгеновское исследование радиоактивных частиц показало, что они оказались химически устойчивее, чем считалось, и продолжают удерживать продукты деления внутри своей структуры
16:2010А такие ПК точно нужны геймерам? Asus теперь рекламирует ProArt GR1X на платформе RTX Spark в том числе и для игр
16:0919Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700 в начале следующего года. Это подтвердила Gigabyte
16:026Совершенно новые MacBook Pro с экранами OLED могут представить уже через пару недель
16:00Honor Win 2 впервые показали на фото: смартфон может получить батарею емкостью 12 000 мА·ч
15:4010Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов
Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu15:3016Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu А вышедший в 2020 году iPhone 12 mini — на третьем месте
15:267Появился неофициальный драйвер, реализующий поддержку видеокарт GeForce многих поколений в macOS 15
15:088Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч
14:53Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6
14:277Выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже прежних оценок
Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей14:266Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей Xiaomi доминирует в рейтинге пользовательских оценок сентябрьского рейтинга AnTuTu
14:10Xiaomi c батареей 10 000 мА·ч и зарядкой 55 Вт — за $45. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank Retractable Cable 10000 55W
13:3836Финляндия заморозила стройку Google на $15 миллиардов: подрядчики снесли 330 гектаров охраняемого леса без разрешения
13:27Xiaomi выпустила ИИ-модель для таблиц, которая работает без дообучения
13:083160 км на одной зарядке и максимальная скорость 52 км/ч — всего за 1000 долларов. Представлен электрический скутер Extreme Core AE3 LR Long Range