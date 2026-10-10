Больше 65% машин Toyota, купленных россиянами в 2026 году, — с правым рулем

В 2026 году россияне купили больше 100 тысяч авто Toyota, самые популярные модели — Toyota RAV4, Toyota Corolla и Toyota Yaris

За первые девять месяцев 2026 года в Россию ввезли 101 тысячу автомобилей Toyota. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Из 101 тысячи около 26 тысяч машин были новыми — на 59% больше год к году. Импорт подержанных автомобилей составил 75 тысяч единиц, — рост на 12,3% в годовом выражении.

Основным источником поставок стала Япония, на которую пришлось 63,4% импорта Toyota. Еще 16% автомобилей ввезли из Китая, 15,3% — из Киргизии. Доли ОАЭ и Белоруссии составили 1,6% и 1,1% соответственно.

Среди новых автомобилей наиболее востребованным оказался кроссовер Toyota RAV4 — 8527 машин. На втором месте Highlander с результатом 7598 автомобилей, на третьем — седан Camry, который ввезли в количестве 4153 экземпляров.

В сегменте подержанных автомобилей лидирует Toyota Corolla: за девять месяцев в Россию ввезли 17 236 таких машин. Далее следуют Yaris с результатом 11 007 автомобилей и Raize — 7574 экземпляра.

Правый руль имеют 66,8% ввезенных автомобилей Toyota. Преимущественно это подержанные машины, поступающие на российский рынок из Японии.