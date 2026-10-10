Убийца Li Auto и BYD. Представлен флагманский внедорожник Geely Galaxy Battleship 700: 938 л.с., полный привод, 1770 км на баке бензина, режим лодки — всего 220 тыс. юаней (2,8 млн рублей) ⁠ 1

Компания Geely представила в Китае флагманский внедорожник Galaxy Battleship 700. Автомобиль получил гибридную систему с тремя электромоторами в топовой версии, а максимальный запас хода составляет 1770 км. При этом цены не просто умеренные — они низкие для внедорожника с такими параметрами и оснащением. Новинка предлагается в шести комплектациях по цене от 190 до 380 тыс. юаней (примерно 2,41-4,83 млн рублей). С учетом скидок для первых покупателей стоимость составляет 170-360 тыс. юаней (около 2,16-4,57 млн рублей).

Geely Galaxy Battleship 700 построен на новой платформе GTA, разработанной для электрифицированных внедорожников. Гибридная силовая установка Thor EM-T предлагается в нескольких вариантах.

Базовая версия оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и одним электромотором. Суммарная мощность составляет 476 л. с., крутящий момент — 605 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 секунды. Запас хода на чистом электричестве —305 км по циклу CLTC, расход топлива при разряженной батарее — 5,95 л/100 км (по WLTC).

Более мощная модификация с 1,5-литровым турбомотором получила три электродвигателя и полный привод. Ее суммарная мощность составляет 938 л. с., крутящий момент — 1165 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, запас хода на чистом электричестве — 280 км.

Флагманская версия оснащается 2,0-литровым турбодвигателем и тремя электромоторами. Установка развивает 1129 л. с. и 1330 Н·м, разгон до 100 км/ч — за 3,95 секунды. На чистом электричестве внедорожник проезжает до 270 км, а минимальный расход топлива при разряженной батарее составляет 7,25 л/100 км по WLTC.

Для всех модификаций заявлен суммарный запас хода до 1770 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора с 10 до 80% примерно за 10 минут.

Одна из необычных особенностей Galaxy Battleship 700 — аварийный режим передвижения по воде. Автомобиль рассчитан на преодоление бродов глубиной до 800 мм. Если вода оказывается глубже, электроника может активировать специальный режим, в котором внедорожник сохраняет плавучесть и перемещается со скоростью до 7 км/ч. По заявлению Geely, система рассчитана на 40 минут движения по воде. Производитель подчеркивает, что это аварийная функция, а не полноценный режим эксплуатации автомобиля в качестве лодки.

Для сложного бездорожья предусмотрены блокировка заднего дифференциала, понижающий режим и интеллектуальное управление тягой. Дорожный просвет — 233 мм, угол въезда — 30 градусов, угол съезда — 31 градус.

Внедорожник оснащается интеллектуальной подвеской с двухкамерными пневматическими элементами и амортизаторами с непрерывной регулировкой демпфирования. Система анализирует дорожные неровности и изменяет характеристики подвески в реальном времени.

Если автомобиль застрянет в песке или снегу, подвеска может создавать контролируемые вертикальные колебания кузова, помогая колесам восстановить сцепление с поверхностью. При медленном преодолении бордюров система автоматически увеличивает дорожный просвет. Также предусмотрено активное подавление кренов и продольной раскачки при торможении и маневрировании.

Искусственный интеллект анализирует изображение с камер и параметры движения, определяет тип покрытия и выбирает подходящий внедорожный режим, регулируя распределение тяги.

Длина Galaxy Battleship 700 составляет 5085 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1912 мм, колесная база — 2900 мм. Передняя оптика состоит из 228 светодиодов, задние фонари насчитывают 708 светодиодных элементов. На крыше установлен 192-линейный лидар.

В салоне — пять дисплеев: 10,2-дюймовая приборная панель, центральный экран диагональю 15,4 дюйма с разрешением 2K, 12,66-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран и отдельный сенсорный экран для управления климат-контролем для задних пассажиров.

Мультимедийная система Flyme Auto 2 Off-Road Edition поддерживает Apple CarPlay, Huawei HiCar, Carlink и Flyme Link.

Салон — 5-местный. Передние сиденья — с 14-точечным массажем, подогревом, вентиляцией и памятью настроек. Для пассажиров второго ряда также доступны подогрев и вентиляция.

При складывании задних сидений образуется площадка длиной 1,8 м и шириной 1,1 м, которую можно использовать как спальное место. Объем багажника составляет 1050 л и увеличивается до 1903 л при сложенном втором ряде. В салоне предусмотрено 63 отсека для хранения вещей.

В оснащение также входят холодильник объемом 18,5 л, аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и бортовой кислородный концентратор.

В зависимости от комплектации Galaxy Battleship 700 оснащается системами помощи водителю Qianli Haohan H5 или H7. Вычислительная платформа Thor-U производительностью до 700 TOPS обеспечивает работу ассистентов на автомагистралях и городских дорогах, а также интеллектуальных парковочных функций.

Среди возможностей — автоматическая и дистанционная парковка, а также запоминание маршрута на многоуровневых стоянках. Система Eva объединяет управление салоном, шасси, полным приводом и водительскими ассистентами. Предусмотрены охранный режим Sentry Mode и режим групповых путешествий.

Для связи автомобиль может использовать спутниковую инфраструктуру Geely, которая, по заявлению компании, включает 64 спутника на орбите. При этом системы автоматизированного вождения остаются ассистентами и не отменяют необходимости контролировать дорожную обстановку.

Тяговая батарея получила многоуровневую защиту из 11 элементов, в оснащение входит семь подушек безопасности.