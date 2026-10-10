Космическое агентство Турции договорилось о совместных проектах с космическими ведомствами стран Организации тюркских государств и Британским космическим агентством

Турция заключила два соглашения о международном сотрудничестве в космосе прямо на конгрессе в Анталье

Космическое агентство Турции (TUA) подписало два соглашения о расширении международного сотрудничества в первые два дня 77-го Международного астронавтического конгресса (IAC 2026), который проходит в Анталье.

Первое — соглашение с космическими агентствами стран Организации тюркских государств, сооснователем которой выступает Турция. Документ развивает уже существующую координацию в рамках совместного проекта разработки собственных кубсатов и закладывает правовую основу для будущих космических проектов.

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Второй документ — декларация о намерениях с Британским космическим агентством, направленная на развитие сотрудничества и запуск совместных проектов в космической сфере.

Конгресс организован Международной астронавтической федерацией и проходит в конгресс-центре NEST под координацией Министерства промышленности и технологий Турции. Соорганизаторами выступают TUA и оборонно-промышленный кластер SAHA Istanbul.