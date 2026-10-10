Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» обнаружили за орбитой Нептуна ледяные тела размером всего 5 км
Астрономы объединили наблюдения двух космических телескопов, чтобы изучить 27 крошечных объектов на окраине Солнечной системы
За орбитой Нептуна астрономы обнаружили и изучили одни из самых маленьких и тусклых известных тел Солнечной системы. Для поиска новых транснептуновых объектов объединили возможности космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб»: первый наблюдает в оптическом, второй — в инфракрасном диапазоне. Две команды изучили 27 транснептуновых объектов, оставшихся со времён формирования планет. Самый маленький из них имеет диаметр около 5 км, а один из объектов настолько тусклый, что его яркость исследователи сравнивают с огоньками светлячков на Луне, если смотреть на них с Земли.
Главный результат оказался неожиданным: даже самые маленькие тела имеют примерно те же цвета, что и гораздо более крупные объекты за Нептуном. Учёные предполагали, что частые столкновения и дробление могли заметно менять их поверхности, однако наблюдения не выявили ожидаемых различий. По словам исследователей, крошечные тела словно сохраняют свойства материала, из которого сформировались миллиарды лет назад.
Команды также обнаружили меньше мелких транснептуновых объектов, чем предсказывали модели. При этом у двух групп оказалось похожим распределение по размерам тел, которые различаются характером орбит. «Холодные» объекты движутся по сравнительно спокойным, близким к круговым орбитам, тогда как «горячие» имеют более вытянутые и наклонённые орбиты. Сходство распределений указывает на то, что процесс образования планетезималей, из которых со временем формируются планеты, мог давать похожие результаты в разных условиях ранней Солнечной системы.
Особенно примечательно, что «горячие» объекты, орбиты которых со временем существенно изменились, по-прежнему сохраняют признаки места своего образования. Это позволяет предположить, что последующие столкновения и перемещения не стёрли все следы первоначального состава и условий формирования. Наблюдения дают астрономам редкую возможность изучать не только крупные тела, но и небольшие остатки вещества, из которого формировалась Солнечная система.