Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» обнаружили за орбитой Нептуна ледяные тела размером всего 5 км

За орбитой Нептуна астрономы обнаружили и изучили одни из самых маленьких и тусклых известных тел Солнечной системы. Для поиска новых транснептуновых объектов объединили возможности космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб»: первый наблюдает в оптическом, второй — в инфракрасном диапазоне. Две команды изучили 27 транснептуновых объектов, оставшихся со времён формирования планет. Самый маленький из них имеет диаметр около 5 км, а один из объектов настолько тусклый, что его яркость исследователи сравнивают с огоньками светлячков на Луне, если смотреть на них с Земли.

Главный результат оказался неожиданным: даже самые маленькие тела имеют примерно те же цвета, что и гораздо более крупные объекты за Нептуном. Учёные предполагали, что частые столкновения и дробление могли заметно менять их поверхности, однако наблюдения не выявили ожидаемых различий. По словам исследователей, крошечные тела словно сохраняют свойства материала, из которого сформировались миллиарды лет назад.

Источник изображения: NASA / ESA / Leah Hustak, STScI.

Команды также обнаружили меньше мелких транснептуновых объектов, чем предсказывали модели. При этом у двух групп оказалось похожим распределение по размерам тел, которые различаются характером орбит. «Холодные» объекты движутся по сравнительно спокойным, близким к круговым орбитам, тогда как «горячие» имеют более вытянутые и наклонённые орбиты. Сходство распределений указывает на то, что процесс образования планетезималей, из которых со временем формируются планеты, мог давать похожие результаты в разных условиях ранней Солнечной системы.

Особенно примечательно, что «горячие» объекты, орбиты которых со временем существенно изменились, по-прежнему сохраняют признаки места своего образования. Это позволяет предположить, что последующие столкновения и перемещения не стёрли все следы первоначального состава и условий формирования. Наблюдения дают астрономам редкую возможность изучать не только крупные тела, но и небольшие остатки вещества, из которого формировалась Солнечная система.