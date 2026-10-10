T-Mobile ответила Илону Маску: Starlink не сможет заменить обычную мобильную связь

Технический директор американского оператора T-Mobile Джон Соу усомнился в том, что покупка новых радиочастот позволит SpaceX быстро превратить Starlink Mobile в полноценного конкурента традиционным сотовым сетям. По его мнению, даже после расширения частотного ресурса спутниковая система будет уступать наземным сетям по пропускной способности и возможностям обслуживания большого количества абонентов.

Поводом для дискуссии стала сделка SpaceX с инвестиционной компанией Grain Management по приобретению лицензий на использование до 14 МГц парного спектра в диапазоне 800 МГц. Илон Маск назвал эту покупку последним важным элементом для обеспечения полноценного мобильного покрытия США. Низкие частоты действительно лучше проникают внутрь зданий и распространяются на большие расстояния, однако, по мнению T-Mobile, сами по себе они не решают проблему емкости сети.

Соу изложил свою позицию в публикации под названием «Одних частот недостаточно, чтобы создать сеть». По его оценке, после сделки общий объем спектра Starlink Mobile составит около 80 МГц, тогда как T-Mobile располагает почти 400 МГц частот в низком и среднем диапазонах. Он также отметил, что приобретенные у Grain Management частоты ранее перестали быть приоритетными для сетевой стратегии T-Mobile.

Еще одним ограничением спутниковой связи остается распространение радиосигнала. По словам Соу, сигнал со спутника на высоте нескольких сотен километров испытывает значительно большие потери, чем сигнал от наземной базовой станции, расположенной примерно в километре от смартфона. Разница может достигать 50 дБ. Переход с частоты 2 ГГц на 800 МГц улучшает ситуацию лишь частично и не устраняет фундаментальных различий между спутниковой и наземной инфраструктурой.

Наземные сети могут использовать сотни базовых станций и секторов связи для распределения нагрузки между абонентами. Это позволяет одновременно обслуживать пользователей, смотрящих потоковое видео, играющих в онлайн-игры и совершающих видеозвонки. Спутниковая система способна обеспечить покрытие большой территории, но это не означает, что она сможет предложить сопоставимую скорость и пропускную способность в условиях высокой нагрузки. Соу считает, что широкое покрытие и качество полноценной сети 5G Advanced — разные задачи.

SpaceX, однако, намерена развивать не только спутниковую составляющую. Например, компания рассматривает возможность установки компактных маломощных базовых станций на существующее оборудование Starlink, что потенциально позволит расширять покрытие без строительства традиционных сотовых вышек в каждом месте.