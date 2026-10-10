Совершенно новые MacBook Pro с экранами OLED могут представить уже через пару недель

Совершенно новые MacBook Pro с сенсорными экранами OLED, как сообщает Bloomberg, должны представить уже через пару недель.

Источник говорит, что соответствующее мероприятие запланировано на 27 октября. Это при том, что 13 октября будет другая презентация, где покажут разные новинки, включая устройства умного дома.

Согласно имеющимся данным, нас ждёт две новые модели MacBook Pro. Вероятно, с экранами 14 и 16 дюймов. Тот же источник ранее говорил, что новинки будут заметно легче и тоньше текущего поколения. При этом параллельно с полностью новыми ноутбуками, которые будут основаны на SoC M5 Pro и M5 Max, Apple готовит и обновлённый MacBook Pro 14 текущего поколения, который перейдёт на SoC M6.