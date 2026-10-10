Samsung ожидает рекордную прибыль в $80 млрд за квартал — больше, чем зарабатывают технологические гиганты

Samsung Electronics ожидает операционную прибыль за третий квартал в размере 107,4 трлн вон — около $80,17 млрд. Если прогноз подтвердится, то это станет рекордом для технологической отрасли: компания впервые превысит отметку в 100 трлн вон квартальной операционной прибыли. Результат более чем в 9 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года и превосходит ожидания аналитиков, прогнозировавших 106,1 трлн вон.

Главная причина вполне очевиднаполу — мировой дефицит микросхем памяти, вызванный стремительным развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. Облачные платформы и крупные компании наращивают мощности для ИИ, а производители не успевают удовлетворять спрос. Дорожают как обычная оперативная память DRAM и флеш-память NAND, так и высокоскоростная память HBM, которую используют в ИИ-серверах для обработки больших объёмов данных.

Источник изображения: Samsung

Выручка Samsung за квартал, по предварительной оценке, достигнет 195 трлн вон — на 127% больше, чем годом ранее, и тоже станет рекордной. Компания пока не раскрыла подробную финансовую отчётность, но аналитики ожидают, что основную часть выручки и прибыли обеспечило полупроводниковое подразделение. Полные результаты Samsung обещает опубликовать 29 октября.

При этом бум памяти помогает не всем направлениям бизнеса компании. Производители всё активнее выделяют мощности под HBM с более высокой маржой, ограничивая предложение обычной DRAM. На фоне роста цен на компоненты подразделение смартфонов Samsung сталкивается с увеличением затрат и вынуждено поднимать цены на часть устройств и другой электроники. Это сокращает прибыльность бизнеса, который не связан напрямую с производством чипов.

Аналитики ожидают, что спрос на память будет превышать предложение и в ближайшие годы, хотя отрасль остаётся уязвимой к новым пошлинам США и усилению конкуренции в Китае. Для Samsung нынешний дефицит обернулся беспрецедентной прибылью, но для покупателей электроники тот же дисбаланс может означать дальнейшее подорожание устройств.