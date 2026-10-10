Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra станут комфортнее для глаз — за счет «новой» технологии

Samsung наконец-то внедрит DC Dimming

Samsung может впервые внедрить регулировку яркости OLED-дисплеев постоянным током (DC Dimming) в свои флагманские смартфоны. По данным инсайдера WalleGalaxy, технологию планируют использовать в будущих Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Она должна уменьшить мерцание экрана, которое у некоторых пользователей вызывает зрительный дискомфорт, усталость глаз и головные боли.

Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra
Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra
Источник изображения: Android Headlines

В современных флагманах Samsung, включая Galaxy S26 Ultra, для регулировки яркости применяется широтно-импульсная модуляция (ШИМ). При таком подходе пиксели очень быстро включаются и выключаются, а воспринимаемая яркость зависит от соотношения времени свечения и пауз. Большинство людей не замечает такого мерцания, однако некоторые пользователи особенно чувствительны к нему.

DC Dimming работает иначе: яркость OLED-элементов регулируется за счет изменения силы электрического тока, проходящего через них. Такой подход позволяет сделать изображение комфортнее для людей, чувствительных к мерцанию.

Однако у технологии есть технические ограничения. Изменение силы тока может влиять на точность цветопередачи, особенно при низкой яркости. Поэтому производителям необходимо найти баланс между снижением мерцания и сохранением качества изображения.

По информации WalleGalaxy, Samsung сотрудничает с организациями и компаниями, работающими в сфере здоровья и безопасности, чтобы снизить потенциальную зрительную нагрузку при использовании смартфонов. Пока неизвестно, будет ли регулировка яркости постоянным током работать во всем диапазоне яркости или Samsung применит гибридную систему, сочетающую этот метод с ШИМ. Нет данных и о том, появится ли технология в базовых Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus.

Инсайдер WalleGalaxy до выхода линейки смартфонов Galaxy S26 сообщил, что Galaxy S26 Ultra получит 60-ваттную зарядку, аккумулятор емкостью 5000 мАч и новые алгоритмы ИИ в съемке, впоследствии эти данные полностью подтвердились.

Нужно отметить, что непосредственно в самой технологии DC Dimming нет ничего нового. Она используется в современных моделях Xiaomi, OnePlus, Vivo, Oppo. А Huawei внедряла DC Dimming еще в 2019 году.

Предыдущая публикация: Продажи Mazda в России в 2026 году взлетели в 6 раз: из 21 тыс. проданных машин больше 19,5 тыс. — это Mazda CX-5
Главное
Все новости
9 минут назадВ 2026 году россияне купили больше 100 тысяч авто Toyota, самые популярные модели — Toyota RAV4, Toyota Corolla и Tyoyota Yaris
53 минуты назадПродажи Mazda в России в 2026 году взлетели в 6 раз: из 21 тыс. проданных машин больше 19,5 тыс. — это Mazda CX-5
21:141Китай бросает вызов трем гигантам памяти: CXMT готовит технологию, которой у Samsung пока нет
20:564Airbus A380 — самому большому пассажирскому самолету в мире — потребовался срочный ремонт: деталь двигателя может разрушиться и вызвать пожар
20:521Microsoft урезала максимальный объём памяти в облачном хранилище для подписчиков Microsoft 365 Family и Premium
20:43Все зарабатывают много, и ASML тоже хочет больше. Компания повышает цены на запчасти для своих литографических машин
20:304В Турции запретили соцсети для детей младше 15 лет — с 1 ноября
Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен20:164Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен Плохие новости для геймеров
20:012На Земле началась магнитная буря, россияне уже наблюдают полярные сияния
17:336Samsung ожидает рекордную прибыль в $80 млрд за квартал — больше, чем зарабатывают технологические гиганты
17:064Разговаривать придётся с пальцем. Стартап Natura представил умное кольцо Interface для общения с ИИ-агентами
16:457ИИ самостоятельно разработал 105 архитектур нейросетей — лучшая почти втрое превзошла прирост Mamba2
16:345Одна RTX 5090 за 8000 долларов либо четыре RX 9070 XT всего за 4000. Вышла рабочая станция Tiny Corp Tinybox AI
16:2911ИИ не смог заново открыть почти половину базовых алгоритмов информатики
Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии16:212Ядерное топливо Чернобыля сохранило структуру спустя 40 лет после аварии Рентгеновское исследование радиоактивных частиц показало, что они оказались химически устойчивее, чем считалось, и продолжают удерживать продукты деления внутри своей структуры
16:209А такие ПК точно нужны геймерам? Asus теперь рекламирует ProArt GR1X на платформе RTX Spark в том числе и для игр
16:0917Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700 в начале следующего года. Это подтвердила Gigabyte
16:026Совершенно новые MacBook Pro с экранами OLED могут представить уже через пару недель
16:00Honor Win 2 впервые показали на фото: смартфон может получить батарею емкостью 12 000 мА·ч
15:4010Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов
Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu15:3016Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu А вышедший в 2020 году iPhone 12 mini — на третьем месте
15:267Появился неофициальный драйвер, реализующий поддержку видеокарт GeForce многих поколений в macOS 15
15:088Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч
14:53Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6
14:276Выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже прежних оценок
Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей14:266Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей Xiaomi доминирует в рейтинге пользовательских оценок сентябрьского рейтинга AnTuTu
14:10Xiaomi c батареей 10 000 мА·ч и зарядкой 55 Вт — за $45. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank Retractable Cable 10000 55W
13:3833Финляндия заморозила стройку Google на $15 миллиардов: подрядчики снесли 330 гектаров охраняемого леса без разрешения
13:27Xiaomi выпустила ИИ-модель для таблиц, которая работает без дообучения
13:083160 км на одной зарядке и максимальная скорость 52 км/ч — всего за 1000 долларов. Представлен электрический скутер Extreme Core AE3 LR Long Range
13:0410В Польше запустили «Перуна» — суборбитальная ракета впервые успешно прошла испытания
12:532OpenAI, Anthropic и AMD вложат более $1 млрд в научную программу Трампа