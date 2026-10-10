Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra станут комфортнее для глаз — за счет «новой» технологии

Samsung может впервые внедрить регулировку яркости OLED-дисплеев постоянным током (DC Dimming) в свои флагманские смартфоны. По данным инсайдера WalleGalaxy, технологию планируют использовать в будущих Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Она должна уменьшить мерцание экрана, которое у некоторых пользователей вызывает зрительный дискомфорт, усталость глаз и головные боли.

Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra Источник изображения: Android Headlines

В современных флагманах Samsung, включая Galaxy S26 Ultra, для регулировки яркости применяется широтно-импульсная модуляция (ШИМ). При таком подходе пиксели очень быстро включаются и выключаются, а воспринимаемая яркость зависит от соотношения времени свечения и пауз. Большинство людей не замечает такого мерцания, однако некоторые пользователи особенно чувствительны к нему.

DC Dimming работает иначе: яркость OLED-элементов регулируется за счет изменения силы электрического тока, проходящего через них. Такой подход позволяет сделать изображение комфортнее для людей, чувствительных к мерцанию.

Однако у технологии есть технические ограничения. Изменение силы тока может влиять на точность цветопередачи, особенно при низкой яркости. Поэтому производителям необходимо найти баланс между снижением мерцания и сохранением качества изображения.

По информации WalleGalaxy, Samsung сотрудничает с организациями и компаниями, работающими в сфере здоровья и безопасности, чтобы снизить потенциальную зрительную нагрузку при использовании смартфонов. Пока неизвестно, будет ли регулировка яркости постоянным током работать во всем диапазоне яркости или Samsung применит гибридную систему, сочетающую этот метод с ШИМ. Нет данных и о том, появится ли технология в базовых Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus.

Инсайдер WalleGalaxy до выхода линейки смартфонов Galaxy S26 сообщил, что Galaxy S26 Ultra получит 60-ваттную зарядку, аккумулятор емкостью 5000 мАч и новые алгоритмы ИИ в съемке, впоследствии эти данные полностью подтвердились.

Нужно отметить, что непосредственно в самой технологии DC Dimming нет ничего нового. Она используется в современных моделях Xiaomi, OnePlus, Vivo, Oppo. А Huawei внедряла DC Dimming еще в 2019 году.