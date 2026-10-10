«Самая качественная подделка в истории». Ремонтник из России рассказал о поддельной GeForce RTX 4090, которую трудно отличить от настоящей

GPU и чипы памяти, идентичные натуральным

На рынке появились поддельные видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090, которые продают примерно за 30 тыс. рублей под видом неисправных устройств, пригодных для ремонта. Однако вместо настоящего графического процессора и рабочих микросхем памяти у них лишь муляжи этих компонентов. Об этом рассказал известный российский ремонтник Веклич Виктор aka Vik-On. Разбирая поддельный ускоритель, ремонтники даже думали о том, что перед ними настоящий инженерный образец видеокарты.

«Самая качественная подделка в истории». Ремонтник из России рассказал о поддельной GeForce RTX 4090, которую трудно отличить от настоящей
Источник изображения: Vik-off

Внешне подделки выглядят как настоящие: они собраны на печатных платах, напоминающих оригинальные RTX 4090 (в данном случае была печатная плата от RTX 3090 Ti), расположение компонентов повторяет конструкцию настоящих видеокарт. Но при детальном осмотре выяснилось, что вместо GPU AD102 установлена обычная металлическая заготовка, но максимально похожая на настоящую. Аналогичным образом подделывают чипы памяти. «Я не могу подделку от оригинала отличить», — сказал Виктор, рассматривая микросхемы памяти.

Схема рассчитана прежде всего на покупателей, которые ищут неисправную RTX 4090 для восстановления или использования в качестве донора запчастей. Такие видеокарты ценятся за счет дорогого GPU, чипов памяти и других компонентов, которые можно, например, переставить на другую плату. Но в случае подделки ключевые элементы фактически отсутствуют.

Продажа устройств именно как неисправных позволяет мошенникам объяснять отсутствие работоспособности и привлекать тех, кто рассчитывает выгодно приобрести флагманскую видеокарту. При этом внешнее сходство с оригиналом сильно затрудняет выявление подделки: в видеоролике Виктор называет поддельную RTX 4090 «новым уровнем мошенничества».

КАК МОШЕННИКИ ПРОДАЮТ ВАМ RTX4090 ИЛИ САМАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДДЕЛКА В ИСТОРИИ

Покупателям рекомендуют с осторожностью относиться к подозрительно дешевым RTX 4090, особенно если продавец не позволяет проверить устройство или не может объяснить его происхождение. Перед покупкой стоит тщательно изучить фотографии платы и маркировку микросхем.

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