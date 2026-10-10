Рынок ПК рухнул на 20%. Аналитики ожидают акций со скидками из-за затоваренности складов

Пока что лучше не будет

Согласно данным аналитиков IDC, рынок ПК в третьем квартале просел на 20,1% в годовом выражении, что очень и очень много. Это одно из самых значительных падений в истории рынка.

За квартал было продано лишь 62,7 млн ПК. Кроме прочего, снижение в квартальном выражении составило 9,1%, хотя обычно третий квартал сильнее второго.

Причина этой ситуации, как несложно догадаться, заключается в ценах на память, которые повлияли и на другие компоненты, а также банальный дефицит некоторых товаров. Впрочем, есть и небольшая хорошая новость.

Аналитики говорят, что поставщики накопили большие запасы в начале года, которые сейчас пылятся на складах из-за низкого спроса. В краткосрочной перспективе это может привести к появлению различных довольно заметных распродаж. Но это именно какие-то точечные акции, а не массовое снижение цен.

Если говорить о лидерах рынка ПК, то это Lenovo, HP, Dell, Apple и Asus. Все компании отметились спадом продаж, но Asus и Apple просели заметно меньше рынка в целом.