Разговаривать придётся с пальцем. Стартап Natura представил умное кольцо Interface для общения с ИИ-агентами

Через само кольцо они не ответят

Стартап Natura, занимающийся ИИ, представил умное кольцо Interface, которое, кроме прочего, позволяет общаться с ИИ-агентами.

На кольце есть кнопка, нажав на которую можно сказать что-то ИИ-агенту. В кольце есть динами, так что ИИ сможет ответить пользователю.

В таком формате можно дать ИИ-агенту какую-то задачу или голосом создать заметку. А ещё можно управлять различными устройствами умного дома и просто спрашивать о чём угодно. Всё это, не доставая телефон. Да, при этом придётся разговаривать фактически со своим пальцем.

Если подключить к смартфону наушники, то получится и пообщаться с ИИ обычным способом. Но для такого общения не нужно ИИ-кольцо — достаточно будет подходящих наушников.

Кольцо при этом выполняет и привычные функции трекера активности, отслеживая пульс и прочие показатели.

Изначально кольцо сможет работать с Instinct, Grok Bot, Claude, ChatGPT и прочими, так что пользователи не будут особо ограничены в выборе.

Само кольцо стоит всего 100 долларов, что немного для подобных устройств. Но компания планирует брать ещё 9 долларов в месяц за подписку, без которой всё это работать не будет. При покупке пользователи получат до полугода бесплатного использования.