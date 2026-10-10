После выхода флагманской серии Magic 9 компания уже 40 недель подряд удерживается в тройке крупнейших игроков китайского рынка смартфонов по еженедельным показателям.

Раньше — подразделение Huawei, а теперь — лидер рынка. Honor возглавила рынок Android-смартфонов в Китае

Honor заняла первое место среди производителей Android-смартфонов в Китае, увеличив свою долю рынка на 14%.

Об успехе сообщил в Weibo Гуань Хайтао, вице-президент компании и руководитель маркетингового направления. По его словам, Honor также 40-ю неделю подряд входит в тройку лидеров общего еженедельного рейтинга производителей смартфонов.

Улучшению позиций бренда мог способствовать запуск серии Honor Magic 9, представленной в прошлом месяце. Новые флагманы привлекли внимание покупателей сочетанием характеристик и стоимости на фоне подорожания электроники. Стартовая цена линейки составляет 4499 юаней.

Гуань Хайтао отметил, что компания намерена продолжать учиться у сильных конкурентов и развивать свои позиции на рынке.