Больше 90% спроса приходится всего на одну модель

Продажи Mazda в России в 2026 году взлетели в 6 раз: из 21 тыс. проданных машин больше 19,5 тыс. — это Mazda CX-5

Продажи новых автомобилей Mazda в России за первые девять месяцев 2026 года выросли на 512% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным регистраций, на учет встало 21 218 машин японской марки против 3465 годом ранее.

Основной спрос пришелся на кроссовер Mazda CX-5: россияне купили 19 631 автомобиль — более 90% всех регистраций Mazda. Популярность модели глава «Автостата» Сергей Целиков объясняет сравнительно доступной ценой, которую обеспечивают китайская сборка и применение ставок льготного утилизационного сбора.

Все новые автомобили Mazda поступают в Россию по схемам альтернативного импорта. Сама компания официально не поставляет машины на российский рынок, однако поддерживает сервисную инфраструктуру и доступность запчастей. Для этого был создан специальный бренд MZD.