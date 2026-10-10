Представлен кронштейн Xiaomi: до 9 кг, 34 дюймов и замена в течение 5 лет

Для аккуратной организации рабочего места предусмотрен скрытый канал для кабелей

Xiaomi представила кронштейн для мониторов, продажи которого на платформе Youpin начнутся 12 октября. Стартовая цена составляет 299 юаней.

Представлен кронштейн Xiaomi: до 9 кг, 34 дюймов и замена в течение 5 лет
Источник изображения: ithome // Xiaomi

Конструкция изготовлена из алюминиевого сплава толщиной 3 мм и оснащена запатентованным механизмом с двойной пружиной, равномерно распределяющим нагрузку при перемещении экрана. По данным производителя, устройство выдержало более 30 000 испытаний на усталость.

Кронштейн рассчитан на мониторы диагональю до 34 дюймов и массой от 1,9 до 9 кг. Он позволяет регулировать положение экрана по высоте, наклону, повороту, горизонтали и глубине. Максимальный вылет вперёд и назад составляет 43,5 см, а диапазон вертикального перемещения достигает 30 см. Предусмотрена совместимость с креплениями стандарта VESA 75 × 75 и 100 × 100 мм.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi

Для аккуратной организации рабочего места предусмотрен скрытый канал для кабелей. В комплект входят винты с ручной затяжкой, поэтому для установки не требуются дополнительные инструменты, а монтаж можно выполнить самостоятельно. Xiaomi также заявляет пятилетнюю гарантию с заменой устройства.

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