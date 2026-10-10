Представлен кронштейн Xiaomi: до 9 кг, 34 дюймов и замена в течение 5 лет

Xiaomi представила кронштейн для мониторов, продажи которого на платформе Youpin начнутся 12 октября. Стартовая цена составляет 299 юаней.

Конструкция изготовлена из алюминиевого сплава толщиной 3 мм и оснащена запатентованным механизмом с двойной пружиной, равномерно распределяющим нагрузку при перемещении экрана. По данным производителя, устройство выдержало более 30 000 испытаний на усталость.

Кронштейн рассчитан на мониторы диагональю до 34 дюймов и массой от 1,9 до 9 кг. Он позволяет регулировать положение экрана по высоте, наклону, повороту, горизонтали и глубине. Максимальный вылет вперёд и назад составляет 43,5 см, а диапазон вертикального перемещения достигает 30 см. Предусмотрена совместимость с креплениями стандарта VESA 75 × 75 и 100 × 100 мм.

Для аккуратной организации рабочего места предусмотрен скрытый канал для кабелей. В комплект входят винты с ручной затяжкой, поэтому для установки не требуются дополнительные инструменты, а монтаж можно выполнить самостоятельно. Xiaomi также заявляет пятилетнюю гарантию с заменой устройства.