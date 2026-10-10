Портативные колонки в виде пакетов молока ещё никто не делал. Бренд CMF компании Nothing готовит необычные Speaker S и Speaker M

Компания Nothing под брендом CMF готовится выпустить новый для себя продукт. Точнее, сразу два: две портативные колонки.

Сам бренд опубликовал несколько анимаций и изображений, а авторы Droid-Life обнаружили устройства в базе FCC.

Там они обозначены, как Speaker S и Speaker M, вероятно, Small и Middle, так что, возможно, позже будет ещё и Speaker L или XL. Так или иначе, как можно видеть на изображениях, колонки действительно отличаются размерами.

У них в целом общий дизайн, причём, как и полагается устройствам Nothing и CMF, достаточно необычный. Колонки очень похожи на тетрапаки.

Меньшая колонка получит батарею ёмкостью 2500 мАч, чего должно хватать на 18 часов работы. Весить будет 580 г.

Более крупная модель предложит тот же уровень автономности, защиту IP54, но вот масса неизвестна.

Согласно данным самого бренда, анонс состоится 12 октября.