Появился неофициальный драйвер, реализующий поддержку видеокарт GeForce многих поколений в macOS 15
Начиная с GTX 16
Разработчик с псевдонимом NullMoth выпустил неофициальный драйвер, реализующий поддержку видеокарт GeForce в masOS 15.
Проект обеспечивает аппаратное ускорение графики на современных графических процессорах GeForce, причём поддержка стартует ещё с линейки GTX 16, а также включает профессиональные адаптеры Quadro и RTX Pro.
Нужно это вовсе не для компьютеров Mac, а для так называемых макинтошей, то есть обычных ПК на процессорах AMD или Intel, на которые пользователи хотят установить macOS. Напомним, macOS 15 Sequoia вышла в 2024 году и не является самой свежей версией системы.
Сам автор проверял работу на ПК с Core Ultra 5 225F и RTX 5060, но другие пользователи уже успели опробовать драйвер на множестве иных видеокарт.