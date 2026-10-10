Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu

А вышедший в 2020 году iPhone 12 mini — на третьем месте

Новый iPhone 18 Pro Max возглавил сентябрьский рейтинг удовлетворенности пользователей устройств Apple по версии AnTuTu — модель набрала 99,02% положительных оценок. Смартфон поступил в продажу 18 сентября 2026 года и менее чем за две недели смог сместить с первого места iPad Air 4. Третью строчку занял iPhone 12 mini, выпущенный еще в 2020 году.

Рейтинг составлен на основе отзывов пользователей, оставленных непосредственно в приложении AnTuTu Benchmark. Он показывает долю положительных оценок и не отражает результаты тестов производительности. Статистика охватывает китайский рынок за сентябрь 2026 года.

iPad Air 4 занял второе место с результатом 96,97%. Планшет представили в 2020 году. iPhone 12 mini, разместившийся на третьем месте, получил 95,50% положительных отзывов. И этот планшет тоже вышел в 2020 году.

iPhone Air с результатом 94,12% разместился на шестой позиции. В июле смартфон находился на третьем месте с показателем 95,25%, а в августе опустился на пятую строчку с 94,03%.

Полный рейтинг устройств Apple за сентябрь 2026 года выглядит так:

iPhone 18 Pro Max — 99,02%;

iPad Air 4 — 96,97%;

iPhone 12 mini — 95,50%;

iPhone SE 2 — 94,77%;

iPad Pro 4 (12,9 дюйма) — 94,74%;

iPhone Air — 94,12%;

iPad Pro 2024 (11 дюймов) — 93,97%;

iPad Air 5 — 93,80%;

iPhone 16e — 93,78%;

iPad Pro 5 (12,9 дюйма) — 93,20%.

В десятке лидеров оказалось поровну смартфонов и планшетов.