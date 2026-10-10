Компания выходит на рынок компактных высокопроизводительных систем с моделью, рассчитанной на профессиональные задачи, локальный запуск ИИ-моделей и игры.

Первый мини-ПК и сразу за $4000: представлен iBuyPower Pro AMD AI Halo

iBuyPower представил свой первый мини-ПК iBuyPower Pro AMD AI Halo. Устройство построено на базе мобильного процессора AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 с архитектурой Zen 5. Стартовая цена составляет $4000, а начало продаж ожидается в течение текущего квартала.

Процессор располагает 16 ядрами и 32 потоками, объединяя вычислительные ядра, нейронный процессор и встроенную графику Radeon 8065S. По заявлению производителя, система подходит для профессионального программного обеспечения, локальной обработки задач искусственного интеллекта и игр. Графическое ядро работает на более высокой штатной частоте, чем Radeon 8060S в Ryzen AI Max+ 395.

Источник изображения: mydrivers // iBuyPower

Мини-ПК поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и установку двух NVMe-накопителей формата M.2 2280 суммарным объёмом до 8 ТБ. Для подключения предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два сетевых порта 10 Гбит/с, два USB4 со скоростью до 40 Гбит/с, а также разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

Объём памяти позволяет запускать многие крупные языковые модели локально, хотя некоторые конкурирующие платформы поддерживают до 192 ГБ унифицированной памяти.