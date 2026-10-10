Остановленный из-за утечки реактор АЭС «Михама» перезапустили
Третий энергоблок станции в префектуре Фукуи возобновил работу после проверки трубопровода
Японская энергетическая компания Kansai Electric Power перезапустила третий реактор атомной электростанции «Михама», который был остановлен 18 сентября. Как сообщает Kyodo, причиной стала утечка воды в районе воздухоотводного клапана трубопровода системы генерации пара.
При проверке специалисты не обнаружили радиоактивных веществ в каплях воды. Изменений радиационного фона на территории станции и в окружающей местности также зафиксировано не было.
Это уже не первая остановка энергоблока в 2026 году. В мае реактор вывели из эксплуатации после обнаружения утечки пара в районе одной из турбин. К работе его вернули лишь 12 сентября, незадолго до очередной остановки.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году Япония остановила все коммерческие ядерные реакторы. Возобновление работы атомной энергетики началось спустя несколько лет: первый энергоблок после катастрофы перезапустили в 2021 году.