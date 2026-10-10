Остановленный из-за утечки реактор АЭС «Михама» перезапустили

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power перезапустила третий реактор атомной электростанции «Михама», который был остановлен 18 сентября. Как сообщает Kyodo, причиной стала утечка воды в районе воздухоотводного клапана трубопровода системы генерации пара.

При проверке специалисты не обнаружили радиоактивных веществ в каплях воды. Изменений радиационного фона на территории станции и в окружающей местности также зафиксировано не было.

Это уже не первая остановка энергоблока в 2026 году. В мае реактор вывели из эксплуатации после обнаружения утечки пара в районе одной из турбин. К работе его вернули лишь 12 сентября, незадолго до очередной остановки.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году Япония остановила все коммерческие ядерные реакторы. Возобновление работы атомной энергетики началось спустя несколько лет: первый энергоблок после катастрофы перезапустили в 2021 году.