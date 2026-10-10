Модель Xiaoxing Kankan SC50D получила две поворотные камеры, интеллектуальное отслеживание объектов и возможность совместного доступа для 15 пользователей

Она распознаёт людей, животных, звуки и даже дым. Представлена камера ZTE с двумя сенсорами

Компания ZTE представила камеру видеонаблюдения Xiaoxing Kankan SC50D. Устройство оснащено двумя камерами с разрешением 5 Мп каждая, поддерживающими поворот и наклон. Разрешение изображения составляет 2960 × 1666 пикселей для каждого модуля, а объективы имеют диафрагму F/1.6. Камеру можно устанавливать на столе, стене или потолке.

Новинка поддерживает интеллектуальные функции обнаружения и распознавания, включая отслеживание движения человека, выявление домашних животных, распознавание плача ребёнка и обнаружение дыма. Также предусмотрена функция виртуального периметра, позволяющая контролировать определённые зоны помещения. Благодаря поворотным механизмам система может менять направление обзора для наблюдения за происходящим.

Источник изображения: ithome // ZTE

ZTE Xiaoxing Kankan SC50D поддерживает двустороннюю голосовую связь и оснащена мощным динамиком. Для быстрого сопряжения предусмотрен Bluetooth 5.4, а управление и просмотр изображения доступны через приложение ZTE Smart Life. Производитель разрешает предоставить доступ к трансляции одновременно 15 пользователям.

Стоимость камеры на старте продаж составляет 309 юаней.