Она распознаёт людей, животных, звуки и даже дым. Представлена камера ZTE с двумя сенсорами
Модель Xiaoxing Kankan SC50D получила две поворотные камеры, интеллектуальное отслеживание объектов и возможность совместного доступа для 15 пользователей
Компания ZTE представила камеру видеонаблюдения Xiaoxing Kankan SC50D. Устройство оснащено двумя камерами с разрешением 5 Мп каждая, поддерживающими поворот и наклон. Разрешение изображения составляет 2960 × 1666 пикселей для каждого модуля, а объективы имеют диафрагму F/1.6. Камеру можно устанавливать на столе, стене или потолке.
Новинка поддерживает интеллектуальные функции обнаружения и распознавания, включая отслеживание движения человека, выявление домашних животных, распознавание плача ребёнка и обнаружение дыма. Также предусмотрена функция виртуального периметра, позволяющая контролировать определённые зоны помещения. Благодаря поворотным механизмам система может менять направление обзора для наблюдения за происходящим.
ZTE Xiaoxing Kankan SC50D поддерживает двустороннюю голосовую связь и оснащена мощным динамиком. Для быстрого сопряжения предусмотрен Bluetooth 5.4, а управление и просмотр изображения доступны через приложение ZTE Smart Life. Производитель разрешает предоставить доступ к трансляции одновременно 15 пользователям.
Стоимость камеры на старте продаж составляет 309 юаней.