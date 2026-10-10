Одна RTX 5090 за 8000 долларов либо четыре RX 9070 XT всего за 4000. Вышла рабочая станция Tiny Corp Tinybox AI

От 7000 долларов без GPU и SSD

Компания Tiny Corp выпустила рабочую станцию Tinybox AI для работы с ИИ, которую можно сконфигурировать по собственному желанию. Конечно, выбрав из компонентов, которые предлагает компания.

Именно по возможностям конфигурации система выглядит весьма необычно. К примеру, хотя она всегда основана на серверных процессорах AMD Epyc, можно выбрать как процессоры Genoa, так и более старое поколение, и изюминка в том, что первые сопрягаются с памятью DDR5, а вторые работают с DDR4, и это дополнительный способ сэкономить.

Одна RTX 5090 за 8000 долларов либо четыре RX 9070 XT всего за 4000. Вышла рабочая станция Tiny Corp Tinybox AI
Источник изображения: Tiny Corp

Собственно, младшая версия G4 стоит от 7000 долларов, а старшая G5 начинается только с 12 000 долларов. Во всех случаях систему можно оснастить 32 ГБ ОЗУ, а также 128 либо 192 ГБ (G4 и G5 соответственно). Для хранения данных доступны RAID-массивы объёмом 4 либо 16 ТБ, но базовая система поставляется вообще без SSD.

С видеокартами тоже интересно. Базовая система поставляется без GPU. Одна RTX 5090 обойдётся в 8000 долларов, за две просят 16 000 долларов, одна RTX 6000 прибавит к цене 19 000 долларов, а за две просят 38 000 долларов. Но есть также самый доступный вариант: четрые RX 9070 XT за 4000 долларов. То есть можно получить 64 ГБ видеопамяти за цену в половину от одной RTX 5090.

Самая дорогая конфигурация обойдётся в 64 000 долларов.

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