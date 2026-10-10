Одна RTX 5090 за 8000 долларов либо четыре RX 9070 XT всего за 4000. Вышла рабочая станция Tiny Corp Tinybox AI

Компания Tiny Corp выпустила рабочую станцию Tinybox AI для работы с ИИ, которую можно сконфигурировать по собственному желанию. Конечно, выбрав из компонентов, которые предлагает компания.

Именно по возможностям конфигурации система выглядит весьма необычно. К примеру, хотя она всегда основана на серверных процессорах AMD Epyc, можно выбрать как процессоры Genoa, так и более старое поколение, и изюминка в том, что первые сопрягаются с памятью DDR5, а вторые работают с DDR4, и это дополнительный способ сэкономить.

Собственно, младшая версия G4 стоит от 7000 долларов, а старшая G5 начинается только с 12 000 долларов. Во всех случаях систему можно оснастить 32 ГБ ОЗУ, а также 128 либо 192 ГБ (G4 и G5 соответственно). Для хранения данных доступны RAID-массивы объёмом 4 либо 16 ТБ, но базовая система поставляется вообще без SSD.

С видеокартами тоже интересно. Базовая система поставляется без GPU. Одна RTX 5090 обойдётся в 8000 долларов, за две просят 16 000 долларов, одна RTX 6000 прибавит к цене 19 000 долларов, а за две просят 38 000 долларов. Но есть также самый доступный вариант: четрые RX 9070 XT за 4000 долларов. То есть можно получить 64 ГБ видеопамяти за цену в половину от одной RTX 5090.

Самая дорогая конфигурация обойдётся в 64 000 долларов.