Ноутбук-гигант, подобных которому на рынке крайне мало. Представлен XMG PRO 18

С 18-дюймовым экраном

Компания XMG выпустила новый ноутбук-гигант, подобных которым не выпускала 15 лет. Новинка с лаконичным названием PRO 18 выделяется, как можно догадаться, 18-дюймовым экраном.

Таких ноутбуков на рынке всегда было мало, а в последние годы их стало ещё меньше. Устройство оснащено 18-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1600р и кадровой частотой 180 либо 300 Гц.

У новинки есть две модификации. Младшая получила как раз 180-герцевый дисплей, а также процессор Core Ultra 7 270HX Plus и GeForce RTX 5070 12GB Laptop. У старшей с 300-герцевым экраном установлен топовый Core Ultra 9 290HX Plus и GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Ноутбук-гигант, подобных которому на рынке крайне мало. Представлен XMG PRO 18
Источник изображения: Videocardz

Оперативной памяти предусмотрено от 32 ГБ, а базовый накопитель имеет объём 1 ТБ. Конфигуратор на сайте позволяет подобрать ряд комплектующих под себя. В частности, можно установить второй SSD и до 128 ГБ ОЗУ.

Из остального можно выделить батерию ёмкостью почти 100 Втч, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, четыре динамика, толщину до 26,5 мм и массу 2,82-2,9 кг. Цены начинаются от 2850 либо 3300 евро.

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