Кроме того, Джаред Айзекман объявил о подписании ядерного пакта с Минэнерго США и пообещал почти ежемесячные роботизированные миссии с начала 2027 года

NASA опередило собственный график на 3 года: первый модуль лунной базы запустят уже в декабре

Администратор NASA Джаред Айзекман на саммите «Наука: новый золотой век» в Белом доме сообщил, что агентство выходит из графика строительства лунной базы с опережением. Изначально национальная космическая политика требовала разместить первые элементы базы на Луне к 2030 году — теперь запуск стартового модуля запланирован на декабрь, а с начала 2027 года начнутся почти ежемесячные непилотируемые роботизированные миссии.

Когда прибудут астронавты, роверы и оборудование уже будут ждать их. В этот раз мы не оставляем сомнений заявил Айзекман

Одновременно NASA и Министерство энергетики США подписали соглашение об ускорении сотрудничества в сфере космической ядерной энергии и двигательных установок. Документ создаёт рамочную основу для совместного проектирования, строительства и развёртывания ядерных систем: от исследований и тестирования до интеграции с носителями и эксплуатации. Айзекман сравнил момент с запуском первой атомной подводной лодки «Наутилус» адмиралом Хайманом Риковером: «SR-1 Freedom — это наш "Наутилус", и она стартует в 2028 году».

Соглашение реализует указ президента Дональда Трампа «о космическом превосходстве» от декабря 2025 года и меморандум NSTM-3, запускающий национальную инициативу по космической ядерной энергии. Айзекман описал SR-1 как «первый шаг в предприятии масштаба "Аполлона": за ним последуют миссии с улучшенными материалами, двигателями и автономностью, которые в итоге приведут к кораблю, способному доставить астронавтов на Марс и обратно».

Исполнительный директор компании Antares Джордан Брамбл пояснил изданию Payload, что меморандум охватывает топливо, тестирование и одобрение запусков: «То, что звучит как бюрократия, на деле отделяет бумажный проект, который никогда не будет реализован, от работающей программы, выдающей космические реакторы в 2028 году и далее». NASA также создаёт сайт с Национальной дизайн-студией, чтобы публика могла следить за возведением базы в реальном времени.

Пакет научных инициатив, озвученный на саммите, превышает $6 миллиардов.