На Земле началась магнитная буря, россияне уже наблюдают полярные сияния

Сегодня вечером, 10 октября, на Земле началась магнитная буря. На данный момент уровень события G1 — самый слабый по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Бури уровня G1 могут вызывать незначительные колебания в работе энергетических систем и создавать помехи для радиосвязи и спутникового оборудования.

Ранее ученые прогнозировали магнитную бурю, но она должна была начаться 9 октября после 18:00 по московскому времени и достигать уровня G2. Событие немного «задержалось» и пока не дошло до уровня G2. Тем не менее, в России уже наблюдают полярные сияния: по данным Shot — в зрелище увидели жители северных территорий Красноярского края, Ленинградской области, Карелии, Ямала и Якутии.

Сообщается, что магнитная буря возможно и завтра, 11 октября.