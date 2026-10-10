На Земле началась магнитная буря, россияне уже наблюдают полярные сияния

Уровень события — G1

Сегодня вечером, 10 октября, на Земле началась магнитная буря. На данный момент уровень события G1 — самый слабый по пятибалльной шкале геомагнитных возмущений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

На Земле началась магнитная буря, россияне уже наблюдают полярные сияния
Источник изображения: ИИ Gemini

Бури уровня G1 могут вызывать незначительные колебания в работе энергетических систем и создавать помехи для радиосвязи и спутникового оборудования.

Ранее ученые прогнозировали магнитную бурю, но она должна была начаться 9 октября после 18:00 по московскому времени и достигать уровня G2. Событие немного «задержалось» и пока не дошло до уровня G2. Тем не менее, в России уже наблюдают полярные сияния: по данным Shot — в зрелище увидели жители северных территорий Красноярского края, Ленинградской области, Карелии, Ямала и Якутии.

Сообщается, что магнитная буря возможно и завтра, 11 октября.

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