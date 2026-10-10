Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов

Бенчмарк AnTuTu опубликовал сентябрьский рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности. В самой доступной категории — до 1500 юаней (до $225) — первое место занял Motorola Moto G100s. Следом расположились Oppo K12s 5G и OnePlus Turbo 6X.

Рейтинг составлен на основании результатов тестирования устройств в AnTuTu V12 и актуальных цен на китайской торговой площадке JD.com. Чем больше вычислительной мощности смартфон предлагает за свою стоимость, тем выше его позиция.

Лидером стал Motorola Moto G100s, набравший 1043,7 балла. Смартфон построен на SoC Snapdragon 6s Gen 4, оснащен экраном IPS с диагональю 6,72 дюйма, разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также в оснащении аккумулятор емкостью 7000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт, 50-мегапиксельная камера.

В тестируемой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти смартфон набрал 900 724 балла AnTuTu. Его справочная стоимость составляет всего $130.

Вторую строчку получил Oppo K12s 5G с показателем 798,1 балла. Он построен на SoC Snapdragon 6 Gen 4, оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 7000 мА·ч с 80-ваттной зарядкой. Результат устройства в AnTuTu составляет 948 958 баллов, а цена версии 8/128 ГБ — около $180.

Тройку лидеров замкнул OnePlus Turbo 6X, получивший 747,4 балла. Смартфон построен на SoC Dimensity 7360 Super, оснащен экраном IPS с диагональю 6,72 дюйма, аккумулятором емкостью 7000 мА·ч с 45-ваттной зарядкой. Версия с 8/256 ГБ стоит около $190. В AnTuTu она набрала 953 712 баллов.

На лидирующих позициях в этой категории нет смартфонов Xiaomi, но в топ-10 вошли три модели Redmi — Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi 17C.