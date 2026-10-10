Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов

Самым выгодным оказался Motorola Moto G100s за $130

Бенчмарк AnTuTu опубликовал сентябрьский рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности. В самой доступной категории — до 1500 юаней (до $225) — первое место занял Motorola Moto G100s. Следом расположились Oppo K12s 5G и OnePlus Turbo 6X.

Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов
Источник изображения: Motorola через DNS-shop.ru

Рейтинг составлен на основании результатов тестирования устройств в AnTuTu V12 и актуальных цен на китайской торговой площадке JD.com. Чем больше вычислительной мощности смартфон предлагает за свою стоимость, тем выше его позиция.

Лидером стал Motorola Moto G100s, набравший 1043,7 балла. Смартфон построен на SoC Snapdragon 6s Gen 4, оснащен экраном IPS с диагональю 6,72 дюйма, разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также в оснащении аккумулятор емкостью 7000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт, 50-мегапиксельная камера.

Фото 1
Источник изображения: AnTuTu

В тестируемой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти смартфон набрал 900 724 балла AnTuTu. Его справочная стоимость составляет всего $130.

Вторую строчку получил Oppo K12s 5G с показателем 798,1 балла. Он построен на SoC Snapdragon 6 Gen 4, оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 7000 мА·ч с 80-ваттной зарядкой. Результат устройства в AnTuTu составляет 948 958 баллов, а цена версии 8/128 ГБ — около $180.

Тройку лидеров замкнул OnePlus Turbo 6X, получивший 747,4 балла. Смартфон построен на SoC Dimensity 7360 Super, оснащен экраном IPS с диагональю 6,72 дюйма, аккумулятором емкостью 7000 мА·ч с 45-ваттной зарядкой. Версия с 8/256 ГБ стоит около $190. В AnTuTu она набрала 953 712 баллов.

На лидирующих позициях в этой категории нет смартфонов Xiaomi, но в топ-10 вошли три модели Redmi — Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi 17C.

Главное
Все новости
9 минут назадIntel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700 в начале следующего года. Это подтвердила Gigabyte
16 минут назадСовершенно новые MacBook Pro с экранами OLED могут представить уже через пару недель
18 минут назадHonor Win 2 впервые показали на фото: смартфон может получить батарею емкостью 12 000 мА·ч
Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu48 минут назад4Почти 100% пользователей iPhone 18 Pro Max довольны своим смартфоном — новый рейтинг AnTuTu А вышедший в 2020 году iPhone 12 mini — на третьем месте
52 минуты назад2Появился неофициальный драйвер, реализующий поддержку видеокарт GeForce многих поколений в macOS 15
15:084Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч
14:53Камера видеонаблюдения, на которой можно играть в Crysis: представлена система видеонаблюдения VisionGuard VG-15M6
14:273Выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже прежних оценок
Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей14:263Владельцы Xiaomi 17 Max в восторге от смартфона — им довольны 97,56% пользователей Xiaomi доминирует в рейтинге пользовательских оценок сентябрьского рейтинга AnTuTu
14:10Xiaomi c батареей 10 000 мА·ч и зарядкой 55 Вт — за $45. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank Retractable Cable 10000 55W
13:3824Финляндия заморозила стройку Google на $15 миллиардов: подрядчики снесли 330 гектаров охраняемого леса без разрешения
13:27Xiaomi выпустила ИИ-модель для таблиц, которая работает без дообучения
13:082160 км на одной зарядке и максимальная скорость 52 км/ч — всего за 1000 долларов. Представлен электрический скутер Extreme Core AE3 LR Long Range
13:046В Польше запустили «Перуна» — суборбитальная ракета впервые успешно прошла испытания
12:531OpenAI, Anthropic и AMD вложат более $1 млрд в научную программу Трампа
12:38Необычная космическая вспышка, продолжавшаяся 10 минут, может раскрыть тайну рождения магнетаров: исследователи изучили сигнал возрастом 6 млрд лет
12:352Портативные колонки в виде пакетов молока ещё никто не делал. Бренд CMF компании Nothing готовит необычные Speaker S и Speaker M
12:244Ноутбук-гигант, подобных которому на рынке крайне мало. Представлен XMG PRO 18
12:20Changan Qiyuan A06 популярен в России, в Китае уже представили Qiyuan A06 2027 — он проезжает 2120 км на баке бензина
12:167Рынок ПК рухнул на 20%. Аналитики ожидают акций со скидками из-за затоваренности складов
T-Mobile ответила Илону Маску: Starlink не сможет заменить обычную мобильную связь11:528T-Mobile ответила Илону Маску: Starlink не сможет заменить обычную мобильную связь В T-Mobile объяснили, почему покупка частот не сделает Starlink полноценным конкурентом сотовым сетям
11:451Дешевле только даром. Lenovo за 8 долларов предложила мобильный роутер Portable Wi-Fi 6+ с 1500 ГБ включенного трафика
GeForce RTX 5090 больше гореть не будет — видеокарту снимают с производства10:504GeForce RTX 5090 больше гореть не будет — видеокарту снимают с производства При этом производство GPU GB202 не прекратится
10:3749000 мАч, 100 Вт, IP69K, USB 3.2, 165 Гц и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. OnePlus 16 официально рассекречен за два дня до премьеры
10:2219000 мА·ч, экран Super Crimson с разрешением 2К и мощная система охлаждения с вентилятором: первые официальные подробности о новом флагмане iQOO Neo 12
«Самая качественная подделка в истории». Ремонтник из России рассказал о поддельной GeForce RTX 4090, которую трудно отличить от настоящей09:5811«Самая качественная подделка в истории». Ремонтник из России рассказал о поддельной GeForce RTX 4090, которую трудно отличить от настоящей GPU и чипы памяти, идентичные натуральным
09:22Xiaomi представила новый кондиционер за $285: обогрев комнаты через 60 секунд после включения, низкий уровень шума, гарантия 10 лет
09:006000 мАч, Android 17 из коробки, IP64 и матричный экран. Раскрыты характеристики смартфона HMD Pulse 2T Pro
«Гадюка» сможет уничтожать до 20 дронов за вылет: представлен российский многоразовый реактивный перехватчик08:4049«Гадюка» сможет уничтожать до 20 дронов за вылет: представлен российский многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 «Гадюка» развивает скорость до 850 км/ч
08:344Представлен кронштейн Xiaomi: до 9 кг, 34 дюймов и замена в течение 5 лет
08:24Она распознаёт людей, животных, звуки и даже дым. Представлена камера ZTE с двумя сенсорами
08:14Крошечный GaN-адаптер на 245 Вт для игровых ноутбуков, гораздо меньше стандартных: Lenovo выпустила блок питания Lecoo Fighter в Китае