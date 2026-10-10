Microsoft урезала максимальный объём памяти в облачном хранилище для подписчиков Microsoft 365 Family и Premium

До 2 либо 5 ТБ

Компания Microsoft решила урезать максимальное хранилище в своём облачном сервисе Microsoft 365 Family и Premium. Теперь в подписках Microsoft 365 используется общее облачное хранилище вместо индивидуальных квот для каждого из пользователей.

Только вот раньше суммарно шесть пользователей могли получить 6 ТБ памяти, так как на каждого выделялось по 1 ТБ, а теперь в рамках Microsoft 365 Family суммарно всем доступно только 2 ТБ, а в тарифе Premium — 5 ТБ.

Microsoft урезала максимальный объём памяти в облачном хранилище для подписчиков Microsoft 365 Family и Premium
Источник изображения: Grok Imagine

Новые подсписчики уже получат хранилище в рамках новых тарифов, а для существующих изменения вступят в силу при первом продлении подписки после 2 мая 2027 года.

Как сказано на сайте компании, такой подход обеспечивает большую гибкость, предоставляя доступ к хранилищу тем, кто в нем больше всего нуждается. На практике же, возможно, это желание сэкономить, так как память сейчас очень дорогая.

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