Китайский аналог Starlink. На орбиту вывели новые спутники сети SatNet⁠

Китай успешно вывел на орбиту 27-ю группу низкоорбитальных спутников связи SatNet.

SatNet (также известная как китайская национальная низкоорбитальная спутниковая сеть / Guowang) — это китайский государственный аналог системы Starlink от SpaceX, создаваемый для глобального широкополосного доступа в интернет.

Запуск состоялся 10 октября в 03:27 по местному времени с коммерческой площадки космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Для этого использовали двухступенчатую ракету-носитель CZ-12 («Чанчжэн-12»), сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

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Ракета работает на жидком топливе, развивает стартовую тягу 5000 кН и достигает 62 м в длину. Диаметр её головного обтекателя составляет 4,2 или 5,2 м. Носитель способен доставлять на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км полезную нагрузку массой не менее 6 тонн. Нынешний полёт стал пятым запуском CZ-12 в 2026 году.

Китай активно расширяет космическую программу, развивая телекоммуникационные, навигационные и метеорологические спутники, а также проекты исследования Луны, Марса и астероидов. На орбите Земли действует китайская космическая станция, рассчитанная в том числе на международное сотрудничество. В 2025 году страна провела 92 космических запуска, установив собственный рекорд.