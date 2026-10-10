Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700 в начале следующего года. Это подтвердила Gigabyte ⁠ 7

Компания Gigabyte подтвердила, что Intel скором времени выпустит новые процессоры для платформы LGA 1700. Ожидать их стоит в начале 2027 года.

Компания уже объявила о поддержке будущих CPU на уровне BIOS своих системных плат. Впрочем, это несложно, учитывая, что технически будущие Raptor Lake Next от актуального поколения отличаться не должны.

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и аппаратных решений, сегодня объявила о поддержке BIOS для будущих процессоров LGA1700 во всей линейке материнских плат Intel B760 и H610. Новые процессоры, построенные на сокете LGA1700 и ожидаемые к выпуску в начале 2027 года, обеспечат значительное повышение производительности на уже существующей платформе, и пользователи GIGABYTE смогут начать работу с ними с первого дня.

Согласно свежим утечкам, новые-старые процессоры выйдут в рамках линейки Core 2000, и в месте с этим, а также запуском совершенно новых Core Ultra 4000 (Nova Lake) Intel снова сменит принцип именования своих процессоров.

Согласно некоторым данным, в линейке Core 2000 будет лишь несколько моделей процессоров. Возможно, Intel ограничится топовыми моделями с разблокированным множителем, как сделала в рамках линейки Arrow Lake Refresh.