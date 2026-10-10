Intel откатывается на 5 лет назад: новые процессоры 2027 года выйдут под сокет 2021-го ради дешёвой DDR4

Gigabyte обновила BIOS на всём модельном ряду B760 и H610 и предупредила ритейлеров — непроданные платы снова актуальны

Gigabyte сообщила, что в начале 2027 года Intel выпустит новые процессоры под пятилетний сокет LGA1700, и обновила BIOS на всей линейке плат B760 и H610. Причина шага — цены на оперативную память, взлетевшие из-за ИИ-бума до рекордных уровней. DDR5 стала самой дорогой частью персонального компьютера, тогда как DDR4 обходится в разы дешевле, а платы LGA1700 поддерживают оба стандарта.

Влияние ИИ на рынок памяти достигло абсурдных масштабов: цены на DDR2 — стандарт 2003 года — подскочили на 55–60% за квартал. Теперь этот же фактор возвращает в производство пятилетнюю платформу, которую Intel по логике технологического прогресса должна была давно отправить в архив. Ни Gigabyte, ни Intel не называют связь прямо: в анонсе Gigabyte память не упоминается вовсе, а сама Intel ещё не подтвердила выход новых чипов под LGA1700.

Intel откатывается на 5 лет назад: новые процессоры 2027 года выйдут под сокет 2021-го ради дешёвой DDR4
Источник изображения: сгенерировано Muse

Роберт Хэллок, отвечающий в Intel за направление энтузиастов, ещё в августе заявил изданию Tom's Hardware, что LGA1700 остаётся хорошим сокетом, а старые компоненты — ключевой частью портфеля на годы вперёд. Он описал «внезапный всплеск спроса» и указал, что индустрия рассматривает разделение линеек на «массовую» и «для энтузиастов» именно из-за ценового давления. На практике покупатель получает апгрейд процессора без замены платы и памяти.

Острее всего кризис проявляется в Европе. По данным Context, поставки десктопов в регионе упадут примерно на 20% в этом квартале и почти на 30% в четвёртом. Именно к европейским сборщикам и ритейлерам Gigabyte обращается в своём анонсе: полная поддержка линейки означает, что непроданные запасы плат LGA1700 снова актуальны, а планирование закупок упрощается. Крупнейший британский ритейлер электроники Currys ещё в июле предупредил, что рост цен на память дойдёт до полок магазинов до конца года.

TrendForce ожидает, что контрактные цены на стандартную DRAM вырастут на 13–18% в текущем квартале после скачка выручки отрасли на 59,5% во втором. Хэллок пообещал, что «со временем цены сгладятся и вернутся к норме, но пока этого не произошло, ответом Intel на дорогую память стал сокет, выпущенный за год до появления ChatGPT».

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